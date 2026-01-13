Empalme dos conectores
Calidad que resiste cualquier presión La nueva gama de latón de KÄRCHER es la solución ideal para aplicaciones semiprofesionales en el jardín. El excelente acabado y el material robusto aseguran una vida útil particularmente prolongada, incluso en caso de un uso regular.
Manguito conector rápido. Para conectar dos mangueras
Características y ventajas
Acoplamiento de 2 vías
- Conector de empalme rápido para 2 mangueras
De latón
- Pieza de conexión de alta calidad y muy resistente
Sistema Click
- Apto para todas las marcas conocidas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|latón
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|20 x 20 x 48
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín