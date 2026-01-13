Empalme dos conectores

Calidad que resiste cualquier presión La nueva gama de latón de KÄRCHER es la solución ideal para aplicaciones semiprofesionales en el jardín. El excelente acabado y el material robusto aseguran una vida útil particularmente prolongada, incluso en caso de un uso regular.

Manguito conector rápido. Para conectar dos mangueras

Características y ventajas
Acoplamiento de 2 vías
  • Conector de empalme rápido para 2 mangueras
De latón
  • Pieza de conexión de alta calidad y muy resistente
Sistema Click
  • Apto para todas las marcas conocidas.
Especificaciones

Características técnicas

Color latón
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 20 x 20 x 48
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Huerto
  • Plantas en macetas
  • Plantas ornamentales
  • Equipos y herramientas de jardín