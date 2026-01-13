Las conexiones de grifo, conectores de manguera y mangueras en perfecto estado son la base para un riego eficiente. Por eso, Kärcher ofrece una gama completa de accesorios para acoplar, desacoplar y reparar sistemas de riego. Por ejemplo, la conexión de equipos G1/2 para unir conectores de manguera con aspersores, por ejemplo (con rosca interior). La conexión de equipos G1/2 es de uso universal con todas las mangueras de riego habituales y destaca por su diseño ergonómico y fácil manejo. La conexión es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales y todos los sistemas Click disponibles.