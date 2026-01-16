Las conexiones de grifos íntegras, los acoplamientos de mangueras y las mangueras son la base de un sistema de riego eficaz. Por eso, Kärcher ofrece una serie completa de accesorios para acoplar, desacoplar y reparar los sistemas de riego. Por ejemplo, el reparador de mangueras universal. El reparador de mangueras universal se puede utilizar de forma universal con todas las mangueras de jardín habituales y convence por su diseño ergonómico para un manejo sencillo. La solución ideal para la conexión o reparación de dos mangueras. El reparador de mangueras universal es compatible con los tres diámetros de mangueras más comunes.