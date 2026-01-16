Reparador de manguera con etiqueta
Reparador de mangueras universal para todas las mangueras de jardín habituales. Para la conexión / reparación de dos partes de mangueras. Diseño ergonómico para un manejo sencillo.
Las conexiones de grifos íntegras, los acoplamientos de mangueras y las mangueras son la base de un sistema de riego eficaz. Por eso, Kärcher ofrece una serie completa de accesorios para acoplar, desacoplar y reparar los sistemas de riego. Por ejemplo, el reparador de mangueras universal. El reparador de mangueras universal se puede utilizar de forma universal con todas las mangueras de jardín habituales y convence por su diseño ergonómico para un manejo sencillo. La solución ideal para la conexión o reparación de dos mangueras. El reparador de mangueras universal es compatible con los tres diámetros de mangueras más comunes.
Características y ventajas
Diseño ergonómico
- Para permitir un manejo sencillo.
De uso universal
- Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Para conectar o reparar 2 mangueras
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 39 x 39
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín