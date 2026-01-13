Valvula reguladora
Válvula de control para la colocación entre la manguera y el aspersor. Para la regulación en continuo del caudal del agua desde 0 hasta el máximo. Incluido conector de dos vías para la conexión de dos mangueras.
Unas conexiones de grifo, unos conectores de manguera y unas mangueras en perfecto estado son la base para un riego eficiente. Por eso, Kärcher ofrece una gama completa de accesorios para acoplar, desacoplar, regular y reparar sistemas de riego. Por ejemplo, la válvula de control de Kärcher: la solución ideal para la regulación del caudal del agua desde 0 hasta el máximo. Destaca por su diseño ergonómico y garantiza un manejo sencillo. La válvula de control puede emplearse bien para la conexión entre la manguera y el aspersor o bien, con ayuda del conector de dos vías adjunto, para la conexión de dos mangueras. La válvula de control de Kärcher es compatible con todos los sistemas Click disponibles y con todos los diámetros de manguera más habituales.
Características y ventajas
De uso universal
- Ideal para todas las mangueras comerciales
Con empalme con 2 conectores
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|105 x 32 x 32