Unas conexiones de grifo, unos conectores de manguera y unas mangueras en perfecto estado son la base para un riego eficiente. Por eso, Kärcher ofrece una gama completa de accesorios para acoplar, desacoplar, regular y reparar sistemas de riego. Por ejemplo, la válvula de control de Kärcher: la solución ideal para la regulación del caudal del agua desde 0 hasta el máximo. Destaca por su diseño ergonómico y garantiza un manejo sencillo. La válvula de control puede emplearse bien para la conexión entre la manguera y el aspersor o bien, con ayuda del conector de dos vías adjunto, para la conexión de dos mangueras. La válvula de control de Kärcher es compatible con todos los sistemas Click disponibles y con todos los diámetros de manguera más habituales.