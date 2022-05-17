Accesorios para cualquier aplicación
Nuestra gama de accesorios es modular y puede combinarse individualmente, desde el filtro hasta la boquilla. Todos los accesorios son conductores y están disponibles en 3 tamaños nominales: DN 40, DN 50 y DN 70.
El accesorio adecuado para cada aplicación
Con nuestros accesorios originales para aspiradores y extractores de polvo industrial, le proporcionamos todas las opciones para aprovechar óptimamente sus equipos en cada aplicación. Todos los accesorios están optimizados especialmente para el exigente uso industrial.
Filtrado perfecto y vaciado fácil
Para filtrar el polvo dispone de varios filtros de papel o PE, con o sin revestimiento de PTFE. Unas prácticas bolsas colectoras de papel o PE permiten un vaciado sin polvo.
Adaptadores, distribuidores y piezas reductoras
La flexibilidad y versatilidad son especialmente importantes en la industria. Por eso, le ofrecemos distintos adaptadores, distribuidores y piezas reductoras. Con nuestros adaptadores Kärcher puede, por ejemplo, conectar sin problemas nuestros aspiradores con accesorios NT profesionales. Los distribuidores le permiten conectar 2 mangueras de aspiración a un aspirador simultáneamente. Y con nuestras piezas reductoras de precisión puede combinar libremente todos los diámetros nominales.
Mangueras
Las mangueras de aspiración son el nexo decisivo entre el cabezal de aspiración y el aspirador. En nuestra gama de mangueras encontrará la adecuada para cada finalidad.
Sujeción y guia seguro
Con el asa adecuada para nuestros codos y tubos de aspiración con revestimiento trabajará de forma ergonómica y ampliará su radio de acción.
Máxima versatilidad: boquillas y cepillos
De la amplia gama de boquillas para ranuras, superficies y suelos, además de cepillos, elija el accesorio adecuado para aspirar de forma rápida y eficiente en cada situación.
Perfectamente separado: separador previo
Nuestro separador previo móvil separa líquidos, sustancias sólidas y polvo directamente mientras se aspira. De este modo puede aspirar y eliminar grandes cantidades de suciedad y líquidos de forma mucho más sencilla y rápida.
Siempre a mano: kits de accesorios
Kärcher ofrece kits de accesorios para las aplicaciones más habituales. Con nuestros prácticos kits de accesorios siempre tendrá a mano todos los accesorios para las aplicaciones habituales.