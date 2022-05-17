Accesorios
con el accesorios correcto puede realizar cualquier tarea de limpieza de forma óptima. Todo lo que necesite. Seleccione el accesorio o kit adecuado a su necesidad en nuestra gama de accesorios. Dispone de accesorios tanto para la limpieza de suelos de gran suerficie hasta el accesorio fijo para la aspiración durante el proceso.
Accesorios para cualquier aplicación
Nuestra gama de accesorios se puede combinar de forma modular e individual, desde el filtro hasta la boquilla. Todos los accesorios son conductivos. Disponibles en 3 diámetros nominales: DN 40, DN 50 y DN 70.
Accesorios para aplicaciones estacionarias
En nuestra gama de accesorios, que abarca desde tuberías hasta puntos de aspiración manual, encontrará los accesorios adecuados para aspiradores y extractores de polvo industrial en las exigentes condiciones de funcionamiento continuo estacionario para cualquier finalidad.