Accesorios

con el accesorios correcto puede realizar cualquier tarea de limpieza de forma óptima. Todo lo que necesite. Seleccione el accesorio o kit adecuado a su necesidad en nuestra gama de accesorios. Dispone de accesorios tanto para la limpieza de suelos de gran suerficie hasta el accesorio fijo para la aspiración durante el proceso.

 

Accesorios Kärcher para cualquier aplicación

Accesorios para cualquier aplicación

Nuestra gama de accesorios se puede combinar de forma modular e individual, desde el filtro hasta la boquilla. Todos los accesorios son conductivos. Disponibles en 3 diámetros nominales: DN 40, DN 50 y DN 70.

 

Accesorios Kärcher para aplicaciones estacionarias

Accesorios para aplicaciones estacionarias

En nuestra gama de accesorios, que abarca desde tuberías hasta puntos de aspiración manual, encontrará los accesorios adecuados para aspiradores y extractores de polvo industrial en las exigentes condiciones de funcionamiento continuo estacionario para cualquier finalidad.

 