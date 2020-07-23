Accesorios para cualquier aplicación

Adaptadores, distribuidores y piezas reductoras

La flexibilidad y versatilidad son especialmente importantes en la industria. Por eso, le ofrecemos distintos adaptadores, distribuidores y piezas reductoras. Con nuestros adaptadores Kärcher puede, por ejemplo, conectar sin problemas nuestros aspiradores con accesorios NT profesionales. Los distribuidores le permiten conectar 2 mangueras de aspiración a un aspirador simultáneamente. Y con nuestras piezas reductoras de precisión puede combinar libremente todos los diámetros nominales.