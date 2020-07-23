Accesorios para cualquier aplicación

Nuestra gama de accesorios es modular y puede combinarse individualmente, desde el filtro hasta la boquilla. Todos los accesorios son conductores y están disponibles en 3 tamaños nominales: DN 40, DN 50 y DN 70.

Accesorios Kärcher para cualquier aplicación

El accesorio adecuado para cada aplicación

Con nuestros accesorios originales para aspiradores y extractores de polvo industrial, le proporcionamos todas las opciones para aprovechar óptimamente sus equipos en cada aplicación. Todos los accesorios están optimizados especialmente para el exigente uso industrial.

Industriesauger Standardzubehör neu
Filtrado Kärcher perfecto y vaciado fácil

Filtrado perfecto y vaciado fácil

Para filtrar el polvo dispone de varios filtros de papel o PE, con o sin revestimiento de PTFE. Unas prácticas bolsas colectoras de papel o PE permiten un vaciado sin polvo.

 

Adaptadores Kärcher, distribuidores y piezas reductoras

Adaptadores, distribuidores y piezas reductoras

La flexibilidad y versatilidad son especialmente importantes en la industria. Por eso, le ofrecemos distintos adaptadores, distribuidores y piezas reductoras. Con nuestros adaptadores Kärcher puede, por ejemplo, conectar sin problemas nuestros aspiradores con accesorios NT profesionales. Los distribuidores le permiten conectar 2 mangueras de aspiración a un aspirador simultáneamente. Y con nuestras piezas reductoras de precisión puede combinar libremente todos los diámetros nominales.

Mangueras industriales Kärcher

Mangueras

Las mangueras de aspiración son el nexo decisivo entre el cabezal de aspiración y el aspirador. En nuestra gama de mangueras encontrará la adecuada para cada finalidad.

codos Kärcher y tubos de aspiración

Sujeción y guia seguro

Con el asa adecuada para nuestros codos y tubos de aspiración con revestimiento trabajará de forma ergonómica y ampliará su radio de acción.

Toberas de aspiración Kärcher

Máxima versatilidad: boquillas y cepillos

De la amplia gama de boquillas para ranuras, superficies y suelos, además de cepillos, elija el accesorio adecuado para aspirar de forma rápida y eficiente en cada situación.

Separador previo Kärcher

Perfectamente separado: separador previo

Nuestro separador previo móvil separa líquidos, sustancias sólidas y polvo directamente mientras se aspira. De este modo puede aspirar y eliminar grandes cantidades de suciedad y líquidos de forma mucho más sencilla y rápida.

Kits de accesorios Kärcher

Siempre a mano: kits de accesorios

Kärcher ofrece kits de accesorios para las aplicaciones más habituales. Con nuestros prácticos kits de accesorios siempre tendrá a mano todos los accesorios para las aplicaciones habituales.