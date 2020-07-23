Accesorios

con el accesorios correcto puede realizar cualquier tarea de limpieza de forma óptima. Todo lo que necesite. Seleccione el accesorio o kit adecuado a su necesidad en nuestra gama de accesorios. Dispone de accesorios tanto para la limpieza de suelos de gran suerficie hasta el accesorio fijo para la aspiración durante el proceso.