Accesorios para aplicaciones estacionarias
Para el uso estacionario de aspiradores y extractores de polvo industrial, le ofrecemos una completa gama de accesorios diseñada especialmente para el funcionamiento industrial continuo.
Uso in situ
Para el uso estacionario de aspiradores industriales y extractores de polvo industriales, le ofrecemos una gama completa de accesorios especialmente diseñados para uso industrial continuo.
Accesorios para aspiradores industriales estacionarios
Nuestros accesorios para aspiradores industriales de funcionamiento estacionario resisten de forma permanente incluso a sustancias muy complejas de aspirar. Un ejemplo de ello son las tuberías especiales con paredes gruesas.
Accesorios para extractores de polvo industrial estacionarios
Debido a que los extractores de polvo industrial trabajan con un elevado caudal de aire, necesitan tuberías con grandes diámetros en el funcionamiento estacionario. Los otros accesorios también se diferencian de los accesorios para aspiradores industriales estacionarios por su aplicación.
Una solución redonda: tuberías
Nuestros robustos sistemas de tuberías le permiten utilizar de forma estacionaria tanto los aspiradores como los extractores de polvo industrial. Para ello dispone de tuberías en una amplia diversidad de diámetros nominales y longitudes. De este modo, puede conectar múltiples equipos de mecanizado y, adicionalmente, varios puestos de aspiración manual cubriendo largas distancias.
Conexiones robustas y fiables
Para la combinación de distintas piezas de tubería necesita conexiones estables y duraderas. Disponemos de adaptadores tubo-manguera para la conexión de equipos estándar estacionarios a tuberías, además de adaptadores especiales para conectar mangueras de aspiración a tuberías, así como soportes y pies para el montaje de tuberías.
Accesorios especiales para tuberías
Con nuestros pasadores de cierre y válvulas de mariposa manuales o neumáticos puede regular óptimamente en caso necesario el caudal de aire y el transporte de las sustancias aspiradas en las tuberías.
Puntos de aspiración equipados individualmente
Los puntos de aspiración manual instalados de forma fija para la limpieza de equipos en el proceso son una aplicación estándar en la industria. Para equiparlos de forma individual según las necesidades, dispone de distintas boquillas y portaboquillas, además de componentes para la conexión de mangueras a tuberías.