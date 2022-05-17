Accesorios para aplicaciones estacionarias

Para el uso estacionario de aspiradores y extractores de polvo industrial, le ofrecemos una completa gama de accesorios diseñada especialmente para el funcionamiento industrial continuo.

Header stationäre Zubehöre

Uso in situ

Para el uso estacionario de aspiradores industriales y extractores de polvo industriales, le ofrecemos una gama completa de accesorios especialmente diseñados para uso industrial continuo.

Accesorios para aspiradores industriales estacionarios Kärcher

Accesorios para aspiradores industriales estacionarios

Nuestros accesorios para aspiradores industriales de funcionamiento estacionario resisten de forma permanente incluso a sustancias muy complejas de aspirar. Un ejemplo de ello son las tuberías especiales con paredes gruesas.

Accesorios para extractores de polvo estacionarios Kärcher

Accesorios para extractores de polvo industrial estacionarios

Debido a que los extractores de polvo industrial trabajan con un elevado caudal de aire, necesitan tuberías con grandes diámetros en el funcionamiento estacionario. Los otros accesorios también se diferencian de los accesorios para aspiradores industriales estacionarios por su aplicación.

Sistema de tuberías Kärcher

Una solución redonda: tuberías

Nuestros robustos sistemas de tuberías le permiten utilizar de forma estacionaria tanto los aspiradores como los extractores de polvo industrial. Para ello dispone de tuberías en una amplia diversidad de diámetros nominales y longitudes. De este modo, puede conectar múltiples equipos de mecanizado y, adicionalmente, varios puestos de aspiración manual cubriendo largas distancias.

Kärcher Industriesauger Verbindung

Conexiones robustas y fiables

Para la combinación de distintas piezas de tubería necesita conexiones estables y duraderas. Disponemos de adaptadores tubo-manguera para la conexión de equipos estándar estacionarios a tuberías, además de adaptadores especiales para conectar mangueras de aspiración a tuberías, así como soportes y pies para el montaje de tuberías.

Accesorios especiales para tuberías Kärcher

Accesorios especiales para tuberías

Con nuestros pasadores de cierre y válvulas de mariposa manuales o neumáticos puede regular óptimamente en caso necesario el caudal de aire y el transporte de las sustancias aspiradas en las tuberías.

Puntos aspiración a medida Kärcher

Puntos de aspiración equipados individualmente

Los puntos de aspiración manual instalados de forma fija para la limpieza de equipos en el proceso son una aplicación estándar en la industria. Para equiparlos de forma individual según las necesidades, dispone de distintas boquillas y portaboquillas, además de componentes para la conexión de mangueras a tuberías.