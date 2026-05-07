Aspirador industrial IVM 40/12-1 H Z22
Aspirador industrial de gama media portátil con turbina EC. Para la aspiración segura de sustancias sólidas finas y gruesas de la categoría de polvo H y apto para su uso en la zona ATEX 22.
Para aspirar cantidades pequeñas a medias de todo tipo de sustancias sólidas a escala industrial en la zona ATEX 22: el aspirador industrial de gama media de 1 motor equipado con una turbina EC y protección contra explosiones IVM 40/12-1 H Z22. El equipo, potente y fiable, funciona en modo monofásico, es especialmente compacto, robusto y de larga vida útil. Ofrece una gran movilidad, es maniobrable y resulta ideal para aquellas situaciones en las que deben observarse medidas de precaución especiales. Gracias a su innovador sistema de limpieza de filtros Pull and Clean, el gran filtro de estrella de la categoría de polvo M se limpia cómoda y fácilmente durante el funcionamiento. Además, el aspirador está equipado con un filtro de cartucho H certificado con detección de filtro instalado detrás, por lo que está certificado para la categoría de polvo H. El depósito del filtro y el depósito colector del equipo están fabricados en acero inoxidable de primera calidad resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente.
Características y ventajas
Certificado para zona ATEX 22Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.
Categoría de polvo HEquipo certificado según DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo H. Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
Turbina Ec de bajo desgasteDiseño sin escobillas para un funcionamiento con poco desgaste. Adecuado para el servicio de tres turnos gracias a una vida útil de al menos 5000 horas.
Limpieza manual del filtro Pull and Clean
- Limpieza del filtro durante el funcionamiento en una sola operación.
- Limpieza de bajo desgaste mediante inversión del aire.
Equipado con filtro de estrella extragrande y filtro de cartucho adicional
- Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
- Máxima seguridad gracias al sistema de filtrado de dos posiciones de regulación con un grado de separación óptimo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Vacío (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|1 x 1,2
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,6
|Categoría de polvo del filtro secundario
|H
|Superficie de filtrado del filtro secundario (m²)
|1,6
|Peso sin accesorios (kg)
|51
|Peso con embalaje incluido (kg)
|51,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|645 x 655 x 1140
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Filtro secundario: Filtros de cartucho
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
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Campos de aplicación
- Apta para el uso en zonas ATEX 22
- Para cantidades de pequeñas a medias de sustancias sólidas y polvo de la categoría H
- Para los trabajos más exigentes, también apto para la aspiración de materiales pegajosos