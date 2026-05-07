Aspirador industrial IVM 40/12-1 H Z22

Aspirador industrial de gama media portátil con turbina EC. Para la aspiración segura de sustancias sólidas finas y gruesas de la categoría de polvo H y apto para su uso en la zona ATEX 22.

Para aspirar cantidades pequeñas a medias de todo tipo de sustancias sólidas a escala industrial en la zona ATEX 22: el aspirador industrial de gama media de 1 motor equipado con una turbina EC y protección contra explosiones IVM 40/12-1 H Z22. El equipo, potente y fiable, funciona en modo monofásico, es especialmente compacto, robusto y de larga vida útil. Ofrece una gran movilidad, es maniobrable y resulta ideal para aquellas situaciones en las que deben observarse medidas de precaución especiales. Gracias a su innovador sistema de limpieza de filtros Pull and Clean, el gran filtro de estrella de la categoría de polvo M se limpia cómoda y fácilmente durante el funcionamiento. Además, el aspirador está equipado con un filtro de cartucho H certificado con detección de filtro instalado detrás, por lo que está certificado para la categoría de polvo H. El depósito del filtro y el depósito colector del equipo están fabricados en acero inoxidable de primera calidad resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVM 40/12-1 H Z22: Certificado para zona ATEX 22
Certificado para zona ATEX 22
Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.
Aspirador industrial IVM 40/12-1 H Z22: Categoría de polvo H
Categoría de polvo H
Equipo certificado según DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo H. Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
Aspirador industrial IVM 40/12-1 H Z22: Turbina Ec de bajo desgaste
Turbina Ec de bajo desgaste
Diseño sin escobillas para un funcionamiento con poco desgaste. Adecuado para el servicio de tres turnos gracias a una vida útil de al menos 5000 horas.
Limpieza manual del filtro Pull and Clean
  • Limpieza del filtro durante el funcionamiento en una sola operación.
  • Limpieza de bajo desgaste mediante inversión del aire.
Equipado con filtro de estrella extragrande y filtro de cartucho adicional
  • Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
  • Máxima seguridad gracias al sistema de filtrado de dos posiciones de regulación con un grado de separación óptimo.
Especificaciones

Características técnicas

Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 43,8 / 158
Vacío (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacidad del depósito (l) 40
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia absorbida (kW) 1 x 1,2
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 40
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 1,6
Categoría de polvo del filtro secundario H
Superficie de filtrado del filtro secundario (m²) 1,6
Peso sin accesorios (kg) 51
Peso con embalaje incluido (kg) 51,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 645 x 655 x 1140

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Filtro secundario: Filtros de cartucho
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVM 40/12-1 H Z22
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Videos
Campos de aplicación
  • Apta para el uso en zonas ATEX 22
  • Para cantidades de pequeñas a medias de sustancias sólidas y polvo de la categoría H
  • Para los trabajos más exigentes, también apto para la aspiración de materiales pegajosos
Accesorios