Para aspirar cantidades pequeñas a medias de todo tipo de sustancias sólidas a escala industrial en la zona ATEX 22: el aspirador industrial de gama media de 1 motor equipado con una turbina EC y protección contra explosiones IVM 40/12-1 H Z22. El equipo, potente y fiable, funciona en modo monofásico, es especialmente compacto, robusto y de larga vida útil. Ofrece una gran movilidad, es maniobrable y resulta ideal para aquellas situaciones en las que deben observarse medidas de precaución especiales. Gracias a su innovador sistema de limpieza de filtros Pull and Clean, el gran filtro de estrella de la categoría de polvo M se limpia cómoda y fácilmente durante el funcionamiento. Además, el aspirador está equipado con un filtro de cartucho H certificado con detección de filtro instalado detrás, por lo que está certificado para la categoría de polvo H. El depósito del filtro y el depósito colector del equipo están fabricados en acero inoxidable de primera calidad resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente.