Aspirador industrial IVM 40/24-2 M Lp

Robusto aspirador industrial móvil de gama media con dos motores IVM 40/24-2 Lp para sustancias sólidas finas y gruesas. Con sistema de vaciado Longopac para el vaciado sin polvo.

De larga vida útil, robusto, compacto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media con dos motores IVM 40/24-2 Lp para la aspiración universal de sustancias sólidas finas y gruesas a escala industrial. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los dos motores. El gran filtro de estrella de la categoría de polvo M puede limpiarse de manera sencilla, cómoda y eficaz con el sistema de limpieza del filtro Pull and Clean y sin desconectar el aspirador. El equipo impresiona por su sistema de vaciado Longopac®, que permite una eliminación sin polvo del material aspirado. Los depósitos del filtro del equipo son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVM 40/24-2 M Lp: Dos motores del ventilador
Dos motores del ventilador
Alta potencia de aspiración y robustez.
Aspirador industrial IVM 40/24-2 M Lp: Sistema de eliminación de residuos Longopac
Sistema de eliminación de residuos Longopac
Cuida la salud durante el trabajo gracias a que levanta poco polvo.
Aspirador industrial IVM 40/24-2 M Lp: Equipada con un gran filtro de estrella
Equipada con un gran filtro de estrella
Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M. También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 100 / 360
Vacío (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacidad del depósito (l) 40
Potencia absorbida (kW) 2,3
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 50
Nivel de presión acústica (dB/A) 77
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 1,5
Peso sin accesorios (kg) 47
Peso (con embalaje) (kg) 47,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 680 x 655 x 1435

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVM 40/24-2 M Lp
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Campos de aplicación
  • Para pequeñas cantidades de polvo y sustancias sólidas
Accesorios