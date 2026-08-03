Aspirador industrial IVM 40/24-2 M Lp
Robusto aspirador industrial móvil de gama media con dos motores IVM 40/24-2 Lp para sustancias sólidas finas y gruesas. Con sistema de vaciado Longopac para el vaciado sin polvo.
De larga vida útil, robusto, compacto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media con dos motores IVM 40/24-2 Lp para la aspiración universal de sustancias sólidas finas y gruesas a escala industrial. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los dos motores. El gran filtro de estrella de la categoría de polvo M puede limpiarse de manera sencilla, cómoda y eficaz con el sistema de limpieza del filtro Pull and Clean y sin desconectar el aspirador. El equipo impresiona por su sistema de vaciado Longopac®, que permite una eliminación sin polvo del material aspirado. Los depósitos del filtro del equipo son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo.
Características y ventajas
Dos motores del ventiladorAlta potencia de aspiración y robustez.
Sistema de eliminación de residuos LongopacCuida la salud durante el trabajo gracias a que levanta poco polvo.
Equipada con un gran filtro de estrellaPara la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M. También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vacío (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Potencia absorbida (kW)
|2,3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|77
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,5
|Peso sin accesorios (kg)
|47
|Peso (con embalaje) (kg)
|47,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|680 x 655 x 1435
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
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Campos de aplicación
- Para pequeñas cantidades de polvo y sustancias sólidas