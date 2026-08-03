Aspirador industrial IVM 60/12-1 M ACD WS
Socio (de limpieza) de confianza: el equipo IVM 60/12-1 M ACD WS, como aspirador industrial de un motor, recoge el polvo fino que requiere inertización fácil y eficazmente.
Compacto, seguro y sencillo: el aspirador industrial de gama media IVM 60/12-1 M ACD WS de un motor es perfecto para la aspiración de polvo fino que requiere inertización, de aluminio, titanio y magnesio. El equipo con turbina de alto rendimiento, compacto y fiable, dispone de un gran filtro en estrella de la categoría de polvo M, que puede limpiarse fácil y cómodamente con el sistema de limpieza del filtro Pull and Clean, sin necesidad de apagar el aspirador. Además, el depósito colector incluye un tamiz. Todas las partículas aspiradas quedan empapadas por completo por el líquido inhibidor y son conducidas a presión. El nivel de llenado del líquido inhibidor puede determinarse en cualquier momento mediante una mirilla. Al desconectarse la potencia de aspiración cuando el nivel de líquido inhibidor es reducido, se evitan los errores de manejo. El vaciado del líquido se realiza mediante una válvula de bola.
Características y ventajas
ACD - Applied for Combustible Dust (apto para polvos combustibles)Para aspirar polvos inflamables de forma segura y económica. Cumple la norma IEC 60335-2-69.
Conducción forzada de las partículas aspiradaEl material aspirado se humedece completamente con el líquido inhibidor.
Vigilancia del líquido del depósitoEl nivel de líquido inhibidor se monitoriza a través de mirilla.
Desconexión de la potencia de aspiración cuando el nivel de llenado de líquido es reducido
- La pérdida de potencia de aspiración indica al operador que el nivel de llenado de líquido es reducido.
Sistema compacto
- Gracias al depósito colector completamente integrado, el sistema es extraordinariamente compacto.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|1,1
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|79
|Longitud del cable (m)
|10
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,5
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|72
|Peso (con embalaje) (kg)
|72
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Videos
Campos de aplicación
- Proceso de producción que genera virutas
- Fabricación aditiva