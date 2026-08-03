Compacto, seguro y sencillo: el aspirador industrial de gama media IVM 60/12-1 M ACD WS de un motor es perfecto para la aspiración de polvo fino que requiere inertización, de aluminio, titanio y magnesio. El equipo con turbina de alto rendimiento, compacto y fiable, dispone de un gran filtro en estrella de la categoría de polvo M, que puede limpiarse fácil y cómodamente con el sistema de limpieza del filtro Pull and Clean, sin necesidad de apagar el aspirador. Además, el depósito colector incluye un tamiz. Todas las partículas aspiradas quedan empapadas por completo por el líquido inhibidor y son conducidas a presión. El nivel de llenado del líquido inhibidor puede determinarse en cualquier momento mediante una mirilla. Al desconectarse la potencia de aspiración cuando el nivel de líquido inhibidor es reducido, se evitan los errores de manejo. El vaciado del líquido se realiza mediante una válvula de bola.