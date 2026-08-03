El IVR-B 30/15 es un aspirador para uso industrial compacto y de baja altura que se adecúa perfectamente para el uso en la industria metalúrgica y de procesamiento de plásticos. El depósito colector de acero inoxidable de alta calidad resiste incluso las condiciones más exigentes. Gracias al filtro de cartucho utilizado puede aspirar eficazmente los restos de troquelado, virutas y polvos. El diseño del equipo ha renunciado conscientemente a componentes aspiradores innecesarios. El resultado es un aspirador extraordinariamente fácil de manejar y además, de muy bajo mantenimiento. El compresor de canal lateral de larga vida útil garantiza un uso continuo sin problemas (por ejemplo, en líneas de producción). Un silenciador eficaz reduce el ruido hasta un mínimo agradable.