Aspirador industrial IVR-B 30/15
Potente aspirador auxiliar compacto IVR-B 30/15 con depósito colector de acero inoxidable y compresor de canal lateral. Uso versátil. Ideal para restos de troquelado, virutas o polvos gruesos.
El IVR-B 30/15 es un aspirador para uso industrial compacto y de baja altura que se adecúa perfectamente para el uso en la industria metalúrgica y de procesamiento de plásticos. El depósito colector de acero inoxidable de alta calidad resiste incluso las condiciones más exigentes. Gracias al filtro de cartucho utilizado puede aspirar eficazmente los restos de troquelado, virutas y polvos. El diseño del equipo ha renunciado conscientemente a componentes aspiradores innecesarios. El resultado es un aspirador extraordinariamente fácil de manejar y además, de muy bajo mantenimiento. El compresor de canal lateral de larga vida útil garantiza un uso continuo sin problemas (por ejemplo, en líneas de producción). Un silenciador eficaz reduce el ruido hasta un mínimo agradable.
Características y ventajas
Dimensiones compactasSu tamaño reducido permite diferentes posibilidades de uso. Fácil de guardar y colocar entre las máquinas de producción o encima o debajo de ellas. El potente compresor de canal lateral permite múltiples aplicaciones.
Depósito colector de acero inoxidable independienteEl depósito colector puede levantarse de la placa del suelo del equipo. Los clips de seguridad de la tapa permiten un transporte seguro.
Compresor de canal lateral sin desgasteEquipo compacto con una potencia de absorción de 1,5 kW para aspirar sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Óptimo para el uso móvil en operaciones de varios turnos.
Equipado con un filtro de cartucho de larga vida útil
- Para aspirar de forma segura sólidos y pequeñas cantidades de polvo hasta la categoría de polvo M.
- Estructura del filtro muy clara y compacta.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Vacío (mbar/kPa)
|200 / 20
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Potencia absorbida (kW)
|1,5
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 50
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|77
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|52
|Peso (con embalaje) (kg)
|52,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|810 x 575 x 520