Aspirador industrial IVR-B 30/15

Potente aspirador auxiliar compacto IVR-B 30/15 con depósito colector de acero inoxidable y compresor de canal lateral. Uso versátil. Ideal para restos de troquelado, virutas o polvos gruesos.

El IVR-B 30/15 es un aspirador para uso industrial compacto y de baja altura que se adecúa perfectamente para el uso en la industria metalúrgica y de procesamiento de plásticos. El depósito colector de acero inoxidable de alta calidad resiste incluso las condiciones más exigentes. Gracias al filtro de cartucho utilizado puede aspirar eficazmente los restos de troquelado, virutas y polvos. El diseño del equipo ha renunciado conscientemente a componentes aspiradores innecesarios. El resultado es un aspirador extraordinariamente fácil de manejar y además, de muy bajo mantenimiento. El compresor de canal lateral de larga vida útil garantiza un uso continuo sin problemas (por ejemplo, en líneas de producción). Un silenciador eficaz reduce el ruido hasta un mínimo agradable.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVR-B 30/15: Dimensiones compactas
Dimensiones compactas
Su tamaño reducido permite diferentes posibilidades de uso. Fácil de guardar y colocar entre las máquinas de producción o encima o debajo de ellas. El potente compresor de canal lateral permite múltiples aplicaciones.
Aspirador industrial IVR-B 30/15: Depósito colector de acero inoxidable independiente
Depósito colector de acero inoxidable independiente
El depósito colector puede levantarse de la placa del suelo del equipo. Los clips de seguridad de la tapa permiten un transporte seguro.
Aspirador industrial IVR-B 30/15: Compresor de canal lateral sin desgaste
Compresor de canal lateral sin desgaste
Equipo compacto con una potencia de absorción de 1,5 kW para aspirar sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Óptimo para el uso móvil en operaciones de varios turnos.
Equipado con un filtro de cartucho de larga vida útil
  • Para aspirar de forma segura sólidos y pequeñas cantidades de polvo hasta la categoría de polvo M.
  • Estructura del filtro muy clara y compacta.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 58 / 210
Vacío (mbar/kPa) 200 / 20
Capacidad del depósito (l) 30
Potencia absorbida (kW) 1,5
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 50
Ancho nominal de los accesorios DN 50
Nivel de presión acústica (dB/A) 77
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 1
Peso sin accesorios (kg) 52
Peso (con embalaje) (kg) 52,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 810 x 575 x 520
Aspirador industrial IVR-B 30/15
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Accesorios