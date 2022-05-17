INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Garantizar una higiene eficaz, porque la salud es la clave. Siempre. La industria farmacéutica debe cumplir continuamente unas normas de calidad e higiene muy estrictas en diversas gamas de productos. Al mismo tiempo, los procesos de producción deben funcionar con la mayor eficacia posible. Nuestras soluciones de aspiración y extracción de polvo logran estos objetivos a cualquier escala industrial.