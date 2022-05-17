INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Garantizar una higiene eficaz, porque la salud es la clave. Siempre. La industria farmacéutica debe cumplir continuamente unas normas de calidad e higiene muy estrictas en diversas gamas de productos. Al mismo tiempo, los procesos de producción deben funcionar con la mayor eficacia posible. Nuestras soluciones de aspiración y extracción de polvo logran estos objetivos a cualquier escala industrial.

Hombre aspirando con aspirador Ex Kärcher en industria farmaceutica

Uso:

  • Aspirar los residuos de producción de pastillas, medicamentos (vitaminas, estrógenos, etc.)
  • Aspirar el polvo en los procesos de producción.

Desafío:

  • Polvo fino, a menudo peligroso para la salud.
  • Polvo potencialmente explosivo.

Ventajas:

 

 

  • Aspiración y eliminación segura de polvo peligroso y con riesgo de explosión con máquinas con certificación ATEX 

  • Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad utilizando, por ejemplo, la aspiración integrada.
  • Aspiración integrada en el proceso de producción.
  • Protección de la salud y seguridad laboral.
  • Uso de los aspiradores en zonas especialmente sensibles y delicadas.
  • Aspiración y eliminación seguras de polvo peligroso y potencialmente explosivo, gracias a la certificación del aspirador.

Máquinas apropiadas:

Aspiradores industriales para líquidos y virutas

Aspiradores industriales para sustancias sólidas y polvo

 

Aspiradores industriales protegidos contra explosiones

Extractores de polvo industrial

Extractores de polvo industrial protegidos contra explosiones