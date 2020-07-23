INDUSTRIA TEXTIL

La eliminación de los residuos generados durante la producción en la industria textil supone un reto único. Las fibras y las pelusas que se aspiran tienden a aglomerarse y pueden paralizar la producción al bloquear los filtros, las mangueras y las tuberías. Nuestras soluciones a medida garantizan que sus procesos de producción sigan funcionando sin problemas.

Aspiración Kärcher en industria textil

Uso:

  • Aspiración de pelos, pelusas y fibras de todos los tamaños y cantidades.

Desafío:

  • Las fibras textiles se adhieren al filtro y lo obstruyen y bloquean.
  • Las fibras textiles forman bolas en las mangueras y tuberías, bloqueándolas.

Ventajas:

  • Mantener limpios los procesos de producción y minimizar el tiempo de inactividad.
  • Potencia de aspiración elevada y constante.
  • Soluciones duraderas, fiables, compactas y rentables.

Máquinas apropiadas:

Aspiradores industriales para sustancias sólidas y polvo

 

Extractores de polvo industrial