90 aniversario de Kärcher: pequeño, potente, fiable, extremadamente versátil y ligero como una pluma. Características por las que sobresale nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition en trabajos de limpieza de sencillos a moderados y en numerosos campos de aplicación profesionales. Domina sin esfuerzo el polvo, la suciedad gruesa y los líquidos gracias a la limpieza del filtro semiautomática y al filtro de cartucho PES resistente a la humedad. La conexión para mangueras de aspiración situada directamente en la cabeza del equipo permite el máximo aprovechamiento del volumen del depósito. Las dimensiones compactas y el reducido peso permiten un transporte cómodo y fácil de este equipo especialmente fácil de manejar. Incluidas exclusivamente en la edición aniversario: 10 bolsas de filtro de fieltro resistentes al desgarro.