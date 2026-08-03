Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Modelo básico de aspirador en seco y húmedo manejable y al mismo tiempo extraordinariamente potente. La NT 22/1 Ap L Anniversary Edition en negro es ideal para aplicaciones móviles.
90 aniversario de Kärcher: pequeño, potente, fiable, extremadamente versátil y ligero como una pluma. Características por las que sobresale nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition en trabajos de limpieza de sencillos a moderados y en numerosos campos de aplicación profesionales. Domina sin esfuerzo el polvo, la suciedad gruesa y los líquidos gracias a la limpieza del filtro semiautomática y al filtro de cartucho PES resistente a la humedad. La conexión para mangueras de aspiración situada directamente en la cabeza del equipo permite el máximo aprovechamiento del volumen del depósito. Las dimensiones compactas y el reducido peso permiten un transporte cómodo y fácil de este equipo especialmente fácil de manejar. Incluidas exclusivamente en la edición aniversario: 10 bolsas de filtro de fieltro resistentes al desgarro.
Características y ventajas
Peso reducido y dimensiones compactasEl equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Limpieza semiautomática de filtro ApEficacia óptima de limpieza del filtro con solo pulsar un botón. Permite una potencia de aspiración y filtrado elevada y constante. Facilita el ahorro de tiempo y alarga la vida útil del filtro.
Filtro de cartucho PES resistente a la humedadFácil cambio entre aspirador en seco y húmedo. No es necesario secar previamente el filtro de cartucho PES. Sostenible: el filtro de cartucho PES es lavable.
Conexión para mangueras de aspiración en el cabezal del equipo
- Permite el aprovechamiento del volumen completo del depósito.
- Ahorro de tiempo gracias a intervalos de vaciado más amplios.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|72
|Vacío (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacidad del depósito (l)
|22
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1300
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|6
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|71
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|5,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|8,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|380 x 370 x 480
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Cantidad de bolsas filtrantes: 10 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: PES
Equipamiento
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada
Campos de aplicación
- Equipo idóneo para tareas ligeras y medianas de limpieza en muchos campos de aplicación profesionales
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo