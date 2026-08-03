Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition

Modelo básico de aspirador en seco y húmedo manejable y al mismo tiempo extraordinariamente potente. La NT 22/1 Ap L Anniversary Edition en negro es ideal para aplicaciones móviles.

90 aniversario de Kärcher: pequeño, potente, fiable, extremadamente versátil y ligero como una pluma. Características por las que sobresale nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition en trabajos de limpieza de sencillos a moderados y en numerosos campos de aplicación profesionales. Domina sin esfuerzo el polvo, la suciedad gruesa y los líquidos gracias a la limpieza del filtro semiautomática y al filtro de cartucho PES resistente a la humedad. La conexión para mangueras de aspiración situada directamente en la cabeza del equipo permite el máximo aprovechamiento del volumen del depósito. Las dimensiones compactas y el reducido peso permiten un transporte cómodo y fácil de este equipo especialmente fácil de manejar. Incluidas exclusivamente en la edición aniversario: 10 bolsas de filtro de fieltro resistentes al desgarro.

Características y ventajas
Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Peso reducido y dimensiones compactas
Peso reducido y dimensiones compactas
El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Limpieza semiautomática de filtro Ap
Limpieza semiautomática de filtro Ap
Eficacia óptima de limpieza del filtro con solo pulsar un botón. Permite una potencia de aspiración y filtrado elevada y constante. Facilita el ahorro de tiempo y alarga la vida útil del filtro.
Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
Fácil cambio entre aspirador en seco y húmedo. No es necesario secar previamente el filtro de cartucho PES. Sostenible: el filtro de cartucho PES es lavable.
Conexión para mangueras de aspiración en el cabezal del equipo
  • Permite el aprovechamiento del volumen completo del depósito.
  • Ahorro de tiempo gracias a intervalos de vaciado más amplios.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 72
Vacío (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacidad del depósito (l) 22
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 1300
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 6
Nivel de presión acústica (dB/A) 71
Color negro
Peso sin accesorios (kg) 5,7
Peso (con embalaje) (kg) 8,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 380 x 370 x 480

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 10 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: PES

Equipamiento

  • Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
  • Clase de protección: II
  • Rodillo de parada
Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Campos de aplicación
  • Equipo idóneo para tareas ligeras y medianas de limpieza en muchos campos de aplicación profesionales
  • Adecuado para aspirar en seco y húmedo
Accesorios