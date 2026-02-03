Los profesionales sabrán valorar esta pequeña fuente de potencia. Nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap Te cuenta con una toma con arranque automático para herramientas eléctricas, es muy ligero y, por tanto, se puede transportar con comodidad en todo momento; además, sorprende por su potencia de aspiración en tareas de limpieza sencillas y medianas. Ya sea polvo, suciedad gruesa o líquidos: gracias a la limpieza semiautomática del filtro y al filtro de cartucho de PES resistente a la humedad, lleva a cabo su trabajo con eficacia y minuciosidad. Además, la conexión para mangueras de aspiración integrada en la parte superior del equipo permite aprovechar al máximo el volumen del depósito. Por todo ello, el versátil NT 22/1 Ap Te, de fácil manejo, se convierte en el ayudante idóneo a la hora de afrontar tareas de instalación y reformas, en la limpieza de edificios y en muchas otrasaplicaciones profesionales.