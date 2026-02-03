Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap Te L

Perfecto para profesionales: aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap con toma del equipo (con arranque automático), gran potencia de aspiración y limpieza semiautomática. Aspiradora básica compacta y ligera.

Los profesionales sabrán valorar esta pequeña fuente de potencia. Nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap Te cuenta con una toma con arranque automático para herramientas eléctricas, es muy ligero y, por tanto, se puede transportar con comodidad en todo momento; además, sorprende por su potencia de aspiración en tareas de limpieza sencillas y medianas. Ya sea polvo, suciedad gruesa o líquidos: gracias a la limpieza semiautomática del filtro y al filtro de cartucho de PES resistente a la humedad, lleva a cabo su trabajo con eficacia y minuciosidad. Además, la conexión para mangueras de aspiración integrada en la parte superior del equipo permite aprovechar al máximo el volumen del depósito. Por todo ello, el versátil NT 22/1 Ap Te, de fácil manejo, se convierte en el ayudante idóneo a la hora de afrontar tareas de instalación y reformas, en la limpieza de edificios y en muchas otrasaplicaciones profesionales.

Características y ventajas
Peso reducido y dimensiones compactas
  • El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
  • Fácil cambio entre aspirador en seco y húmedo.
  • No es necesario secar previamente el filtro de cartucho PES.
  • Sostenible: el filtro de cartucho PES es lavable.
Toma de corriente para herramientas eléctricas (con sistema automático de arranque)
  • La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.
  • Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.
  • Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Manguito para herramientas eléctricas
  • Permite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo.
  • Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada.
  • Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 72
Vacío (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacidad del depósito (l) 22
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 1300
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 6
Nivel de presión acústica (dB/A) 72
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 6,1
Peso con embalaje incluido (kg) 9,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 380 x 370 x 480

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: PES
  • Manguito de conexión para herramientas eléctricas

Equipamiento

  • Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
  • Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
  • Clase de protección: I
  • Rodillo de parada
Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap Te L
Videos
Campos de aplicación
  • Equipo idóneo para tareas ligeras y medianas de limpieza en muchos campos de aplicación profesionales
  • Adecuado para aspirar en seco y húmedo
Accesorios