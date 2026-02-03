Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap Te L
Perfecto para profesionales: aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap con toma del equipo (con arranque automático), gran potencia de aspiración y limpieza semiautomática. Aspiradora básica compacta y ligera.
Los profesionales sabrán valorar esta pequeña fuente de potencia. Nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap Te cuenta con una toma con arranque automático para herramientas eléctricas, es muy ligero y, por tanto, se puede transportar con comodidad en todo momento; además, sorprende por su potencia de aspiración en tareas de limpieza sencillas y medianas. Ya sea polvo, suciedad gruesa o líquidos: gracias a la limpieza semiautomática del filtro y al filtro de cartucho de PES resistente a la humedad, lleva a cabo su trabajo con eficacia y minuciosidad. Además, la conexión para mangueras de aspiración integrada en la parte superior del equipo permite aprovechar al máximo el volumen del depósito. Por todo ello, el versátil NT 22/1 Ap Te, de fácil manejo, se convierte en el ayudante idóneo a la hora de afrontar tareas de instalación y reformas, en la limpieza de edificios y en muchas otrasaplicaciones profesionales.
Características y ventajas
Peso reducido y dimensiones compactas
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
- Fácil cambio entre aspirador en seco y húmedo.
- No es necesario secar previamente el filtro de cartucho PES.
- Sostenible: el filtro de cartucho PES es lavable.
Toma de corriente para herramientas eléctricas (con sistema automático de arranque)
- La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.
- Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.
- Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Manguito para herramientas eléctricas
- Permite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo.
- Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada.
- Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|72
|Vacío (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacidad del depósito (l)
|22
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1300
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|6
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|72
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|6,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 370 x 480
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: PES
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
Equipamiento
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
Campos de aplicación
- Equipo idóneo para tareas ligeras y medianas de limpieza en muchos campos de aplicación profesionales
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo