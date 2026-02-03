El aspirador de seguridad NT 75/1 Me Ec H Z22 está certificado conforme a la Directiva ATEX 2014/34/UE vinculante en toda la UE por el reconocido instituto de pruebas independiente IBExU para la eliminación de polvo combustible y de otro tipo de la categoría de polvo H en áreas potencialmente explosivas de la zona 22. potente motor EC sin escobillas asegura una vida útil de aprox. 5000 horas. El aspirador en seco y húmedo a prueba de explosiones tiene un diseño completamente conectado a tierra y los accesorios conductores de electricidad asociados evitan las descargas electrostáticas. Gracias al depósito de 75 litros fabricado en acero inoxidable y al robusto chasis con asa de empuje ajustable, se pueden eliminar cómodamente grandes cantidades de polvo, suciedad gruesa o líquidos de la zona de peligro. Un juego de filtros de seguridad garantiza la eliminación segura del material aspirado. Incluido en el equipo de serie de la NT 75/1 Me Ec H Z22: filtro plegado plano Safety de la categoría de polvo H, especialmente insensible y de larga vida útil gracias a su revestimiento especial de PTFE, que garantiza además un nivel de retención del polvo del 99,995 %.