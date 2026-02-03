Aspirador en seco y húmedo NT 75/1 Me Ec H Z22

Certificado según la Directiva ATEX 2014/34/UE, el aspirador de seguridad H esNT 75/1 Me Ec H Z22 de categoría de polvo apto para su uso en áreas potencialmente explosivas de la zona 22.

El aspirador de seguridad NT 75/1 Me Ec H Z22 está certificado conforme a la Directiva ATEX 2014/34/UE vinculante en toda la UE por el reconocido instituto de pruebas independiente IBExU para la eliminación de polvo combustible y de otro tipo de la categoría de polvo H en áreas potencialmente explosivas de la zona 22. potente motor EC sin escobillas asegura una vida útil de aprox. 5000 horas. El aspirador en seco y húmedo a prueba de explosiones tiene un diseño completamente conectado a tierra y los accesorios conductores de electricidad asociados evitan las descargas electrostáticas. Gracias al depósito de 75 litros fabricado en acero inoxidable y al robusto chasis con asa de empuje ajustable, se pueden eliminar cómodamente grandes cantidades de polvo, suciedad gruesa o líquidos de la zona de peligro. Un juego de filtros de seguridad garantiza la eliminación segura del material aspirado. Incluido en el equipo de serie de la NT 75/1 Me Ec H Z22: filtro plegado plano Safety de la categoría de polvo H, especialmente insensible y de larga vida útil gracias a su revestimiento especial de PTFE, que garantiza además un nivel de retención del polvo del 99,995 %.

Características y ventajas
Aspirador en seco y húmedo NT 75/1 Me Ec H Z22: Certificado para la zona 22 según la Directiva ATEX 2014/34/UE (instituto de pruebas IBExU)
Certificado para la zona 22 según la Directiva ATEX 2014/34/UE (instituto de pruebas IBExU)
Máxima seguridad para el usuario en áreas peligrosas de la zona 22. Adecuado para eliminar polvo de la categoría de polvo H peligroso para la salud.
Aspirador en seco y húmedo NT 75/1 Me Ec H Z22: Motor EC sin escobillas
Motor EC sin escobillas
Alta resistencia al desgaste y larga vida útil (5000 horas).
Aspirador en seco y húmedo NT 75/1 Me Ec H Z22: Sistema antiestático
Sistema antiestático
Sistema antiestático continuo con accesorios conductores de electricidad.
Filtro plegado plano Safety
  • Nivel de retención del polvo garantizado del 99,995 %.
  • Especialmente insensible y de larga vida útil gracias al revestimiento de PTFE.
  • Autorizado para aspirar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo H.
Especificaciones

Características técnicas

Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 61
Vacío (mbar/kPa) 220 / 22
Capacidad del depósito (l) 75
Capacidad de absorción (W) máx. 1000
Ancho nominal estándar ( ) DN 40
Longitud del cable (m) 10
Material del cable Goma
Nivel de presión acústica (dB/A) 76
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 25,1
Peso con embalaje incluido (kg) 31,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 695 x 540 x 1012

Incluido en el equipamiento de serie

  • Bolsa de filtro de seguridad: 1 Unidad(es)
  • Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
  • Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Codo: electroconductora
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Depósito de acero inoxidable
  • Filtro plegado plano: Fibra de vidrio
  • Asa de empuje

Equipamiento

  • Sistema antiestático
  • Clase de protección: I
  • Rodillo de parada
  • Categoría de polvo: H
  • Material del depósito: Acero inoxidable
Aspirador en seco y húmedo NT 75/1 Me Ec H Z22
Aspirador en seco y húmedo NT 75/1 Me Ec H Z22
Aspirador en seco y húmedo NT 75/1 Me Ec H Z22
Aspirador en seco y húmedo NT 75/1 Me Ec H Z22
Videos
Campos de aplicación
  • Aspirador de seguridad para uso en áreas peligrosas de la zona 22
  • Aspiradora de seguridad de categoría de polvo H para eliminar de forma segura el polvo nocivo para la salud y cancerígeno
Accesorios