Aspirador en seco y húmedo NT 75/1 Me Ec H Z22
Certificado según la Directiva ATEX 2014/34/UE, el aspirador de seguridad H esNT 75/1 Me Ec H Z22 de categoría de polvo apto para su uso en áreas potencialmente explosivas de la zona 22.
El aspirador de seguridad NT 75/1 Me Ec H Z22 está certificado conforme a la Directiva ATEX 2014/34/UE vinculante en toda la UE por el reconocido instituto de pruebas independiente IBExU para la eliminación de polvo combustible y de otro tipo de la categoría de polvo H en áreas potencialmente explosivas de la zona 22. potente motor EC sin escobillas asegura una vida útil de aprox. 5000 horas. El aspirador en seco y húmedo a prueba de explosiones tiene un diseño completamente conectado a tierra y los accesorios conductores de electricidad asociados evitan las descargas electrostáticas. Gracias al depósito de 75 litros fabricado en acero inoxidable y al robusto chasis con asa de empuje ajustable, se pueden eliminar cómodamente grandes cantidades de polvo, suciedad gruesa o líquidos de la zona de peligro. Un juego de filtros de seguridad garantiza la eliminación segura del material aspirado. Incluido en el equipo de serie de la NT 75/1 Me Ec H Z22: filtro plegado plano Safety de la categoría de polvo H, especialmente insensible y de larga vida útil gracias a su revestimiento especial de PTFE, que garantiza además un nivel de retención del polvo del 99,995 %.
Características y ventajas
Certificado para la zona 22 según la Directiva ATEX 2014/34/UE (instituto de pruebas IBExU)Máxima seguridad para el usuario en áreas peligrosas de la zona 22. Adecuado para eliminar polvo de la categoría de polvo H peligroso para la salud.
Motor EC sin escobillasAlta resistencia al desgaste y larga vida útil (5000 horas).
Sistema antiestáticoSistema antiestático continuo con accesorios conductores de electricidad.
Filtro plegado plano Safety
- Nivel de retención del polvo garantizado del 99,995 %.
- Especialmente insensible y de larga vida útil gracias al revestimiento de PTFE.
- Autorizado para aspirar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo H.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|61
|Vacío (mbar/kPa)
|220 / 22
|Capacidad del depósito (l)
|75
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1000
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|10
|Material del cable
|Goma
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|76
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|25,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|31,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|695 x 540 x 1012
Incluido en el equipamiento de serie
- Bolsa de filtro de seguridad: 1 Unidad(es)
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Codo: electroconductora
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Depósito de acero inoxidable
- Filtro plegado plano: Fibra de vidrio
- Asa de empuje
Equipamiento
- Sistema antiestático
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
- Categoría de polvo: H
- Material del depósito: Acero inoxidable
Campos de aplicación
- Aspirador de seguridad para uso en áreas peligrosas de la zona 22
- Aspiradora de seguridad de categoría de polvo H para eliminar de forma segura el polvo nocivo para la salud y cancerígeno