ASPIRADOR DE MOCHILA A BATERÍA BVL 5/1 BP
ULTRALIGERO Y EXTREMADAMENTE POTENTE. El más ligero de su clase gracias al innovador material EPP. Ultraligero, ultrapotente, impresionantemente flexible: el aspirador de mochila sin cable BVL 5/1 Bp de Kärcher es una pieza esencial en cualquier lugar donde no se puedan utilizar los aspiradores convencionales, como en espacios reducidos, escaleras, escaleras de mano, autobuses, aviones y cines. Aquí descubrirá todas las ventajas de nuestro nuevo aspirador de mochila a batería BVL 5/1 Bp.
Ultraligero y extremadamente potente
EL NUEVO ASPIRADOR DE MOCHILA A BATERÍAS BVL 5/1 BP
Ya sea para limpiar aulas, oficinas, escaleras, almacenes o transportes públicos, desde autobuses hasta aviones, existen innumerables situaciones en las que se necesita un aspirador ligero y compacto. El nuevo aspirador de mochila a batería BVL 5/1 Bp de Kärcher combina un peso extremadamente reducido, una gran potencia de aspiración y una larga autonomía de la batería y forma parte de Kärcher Battery Power+, nuestra plataforma de baterías de 36 V. Con el aspirador transportado cómodamente a la espalda, arrastrar un engorroso aspirador detrás de usted y buscar tomas de corriente pasan a ser cosas del pasado.
¡EL ASPIRADOR DE MOCHILA ES ULTRALIGERO!
Cuando se lleva el equipo a la espalda, el peso y la ergonomía del armazón de transporte son de vital importancia para el usuario. Por este motivo, Kärcher utiliza polipropileno expandido (EPP) para la BVL 5/1 Bp. Este material es robusto pero está compuesto en un 96% de aire, por lo que es extremadamente ligero. Además, absorbe el ruido y es 100% reciclable.
Gracias al EPP, el aspirador BVL 5/1 Bp tiene un peso en vacío de sólo 3,3 kg, o de 4,6 kg con la batería - esto convierte al nuevo aspirador de mochila sin cable de Kärcher en una de las máquinas más ligeras del mercado.
ALIGERE SU TRABAJO CON EL ASPIRADOR DE MOCHILA CON BATERÍA BVL 5/1 BP.
El armazón de transporte puede adaptarse a la altura del usuario y también es apto para zurdos y diestros. El mando de la aspiradora de mochila con batería se encuentra en la correa de transporte, por lo que siempre está al alcance de la mano, ya sea para comprobar el estado de carga, encender y apagar la máquina o activar el modo de ahorro de energía eco! efficiency.
¡CON EL ASPIRADOR DE MOCHILA NO PUEDE SER MÁS SENCILLO!
La BVL 5/1 Bp puede ajustarse fácilmente para su uso por zurdos o diestros. Sólo tiene que abrir el cierre de la máquina y girar el contenedor de residuos para que la conexión de la manguera de aspiración quede en el lado deseado (izquierdo o derecho). A continuación, vuelva a conectar la manguera de aspiración y ¡listo!
Así de fácil. Vea el vídeo y lo comprobará por sí mismo.
LA BATERÍA DE 36 V DE LA ASPIRADORA DE MOCHILA
La batería de iones de litio de 36 V/6,0 Ah del aspirador de mochila sin cable BVL 5/1 Bp es compatible con los demás productos de 36 V de la plataforma de baterías Battery Power+ de Kärcher. La batería suministrada de serie con las versiones Bp Pack puede alimentar su BVL 5/1 Bp hasta aprox. 50 minutos en modo eco! efficiency. Utilizando el cargador rápido suministrado (sólo con la versión Pack), la batería tarda 44 minutos en alcanzar el 80% de carga y 68 minutos en cargarse al 100%. Así que, si tienes una batería extra, podrás seguir trabajando durante horas. ¿Quieres saber más sobre nuestras baterías Battery Power+? Haga clic aquí.
La batería no requiere mantenimiento y ofrece una impresionante vida útil de 1.000 ciclos, lo que significa menores costes de sustitución y una vida útil más larga para su aspirador de mochila.
MÁXIMA HIGIENE CON EL FILTRO HEPA DEL ASPIRADOR DE MOCHILA
El aspirador de mochila a batería BVL 5/1 Bp también está disponible con un filtro HEPA 14 de gran eficacia como accesorio opcional. Con una extraordinaria capacidad de aspiración de polvo del 99,995%, nuestro filtro HEPA 14 atrapa incluso las partículas más pequeñas. La alta capacidad del filtro significa que prácticamente todos los aerosoles, virus y gérmenes quedan atrapados y no se devuelven al aire ambiente. Certificado conforme a la norma DIN EN 1822:2019, el filtro HEPA 14 también cumple las estrictas normas de seguridad exigidas en áreas sensibles desde el punto de vista higiénico.
EL ASPIRADOR DE MOCHILA CON MOTOR SIN ESCOBILLAS
Con un accionamiento EC sin escobillas, el aspirador de mochila a batería BVL 5/1 Bp tiene un desgaste muy reducido, lo que contribuye a prolongar su vida útil. Esto hace que el aspirador de mochila sea ideal para aplicaciones que requieren un uso intensivo, al tiempo que aumenta la eficiencia y la productividad.
FÁCIL MANEJO CON EL ASPIRADOR DE MOCHILA
El aspirador de mochila a batería BVL 5/1 Bp es muy fácil de manejar. El mando de la aspiradora de mochila inalámbrica está fijado a la correa de transporte, de modo que puede manejarse fácilmente desde la cadera. Desde el controlador, puede leer el estado de carga y encender y apagar la aspiradora de mochila. Desde aquí también se puede activar el modo de ahorro de energía.
LAS VENTAJAS DE NUESTRO ASPIRADOR DE MOCHILA A PILAS BVL 5/1 BP PACK DE UN VISTAZO:
¿Por qué cambiar a una aspiradora de mochila con batería? En otras palabras, ¿cuáles son las ventajas? Estas son algunas de las principales ventajas de un vistazo:
Listo para funcionar en un abrir y cerrar de ojos
Funciona sin cables de alimentación
Ligero y compacto, lo que facilita su transporte
Ideal para su uso en zonas de gran afluencia de público
Ahorro sustancial de costes gracias a un funcionamiento más eficiente
Acceso a toda la plataforma de baterías
EL ASPIRADOR DE MOCHILA CON BATERÍA BVL 5/1 BP ES LA ELECCIÓN IDEAL PARA:
TRANSPORTE/LOGÍSTICA
Puede ser difícil encontrar una toma de corriente en un almacén. Con la BVL, limpiar los pasillos no puede ser más sencillo.
ESPACIOS INCÓMODOS COMO ESCALERAS
¿Necesita limpiar una escalera o un ascensor de forma rápida y a fondo? Con el aspirador de mochila a batería BVL, es un juego de niños.
RETAIL
Minimice las molestias a sus clientes con este aspirador de mochila inalámbrico. ¿Se ha derramado algo en la tienda? No es un problema para el BVL.
GIMNASIOS
Limpie su gimnasio de forma rápida y ultraeficiente con el BVL. Con la aspiradora de mochila, puedes llegar a lugares a los que una aspiradora convencional no podría llegar, como entre los aparatos del gimnasio.
CAFÉS Y RESTAURANTES
Aspire rápidamente la suciedad y el desorden sin molestar a sus invitados. Con el aspirador de mochila BVL, podrá ofrecer a sus invitados la máxima higiene con las mínimas molestias, ya que el aspirador pesa solo 4,6 kg.
YA ESTÁ DISPONIBLE EL EXCLUSIVO ASPIRADOR DE MOCHILA SIN CABLE BVL 5/1 BP PACK
El nuevo aspirador de mochila sin cable BVL 5/1 Bp Pack, ultraligero y extremadamente potente, es la solución perfecta para aspirar de forma rápida, eficaz y sin complicaciones, especialmente en lugares de difícil acceso. Este aspirador de mochila con batería también está disponible en la versión Bp Pack, que incluye la batería de 36 V y el cargador rápido. ¿Tiene ya otra máquina de 36 V de la plataforma de baterías Battery Power+ de Kärcher? Si es así, puede que desee adquirir la versión Bp, que contiene sólo la máquina por sí misma, sin la batería ni el cargador rápido. Pedir su nueva máquina es rápido y fácil a través de nuestra tienda online, o alternativamente puede visitar un distribuidor oficial de Kärcher cerca de usted.
BVL 5/1 BP PACK ASPIRADOR DE MOCHILA A PILAS
Aspirador de mochila ultraligero alimentado por batería con una potencia de aspiración extrema. Máxima flexibilidad sin cable de alimentación y con un peso mínimo.
La máquina se suministra con:
1 batería de 36 V/6,0 Ah
1 cargador rápido de 36 V
Funciona con una batería intercambiable de 36 V, que también es apta para su uso en otras máquinas de la plataforma de baterías Battery Power+. Haga clic aquí para obtener más información sobre la plataforma de baterías.
- Caudal de aire (l/s) 40
- Vacío (mbar) 223
- Capacidad del depósito (l) 5
- Potencia (W) 500
- Peso con batería de 36 V/6,0 Ah (kg) 4,6
- Batería (V/Ah) 18/3,0
- El equipamiento de serie estándar incluye tubo de aspiración telescópico, boquilla para tapicerías, boquilla combinada para suelos, boquilla para hendiduras y manguera de aspiración de 1 m.
Con 1 batería de 36 V/6,0 Ah, el aspirador puede funcionar durante aprox. 22 minutos en modo de potencia o aprox. 50 minutos en modo eco-eficiencia. Consejo: con una batería de 36 V/7,5 Ah, puede trabajar hasta 64 minutos en modo eco-eficiencia.
ASPIRADOR DE MOCHILA A PILAS BVL 5/1 BP
Aspirador de mochila ultraligero alimentado por batería con una potencia de aspiración extrema. Máxima flexibilidad sin cable de alimentación ¡y con un peso mínimo!
ATENCIÓN: esta máquina se suministra sin cargador rápido ni batería. Si lo desea, puede solicitar aquí el cargador y la batería por separado.
Funciona con una batería intercambiable de 36 V, que también se puede utilizar en otras máquinas de la plataforma de baterías Battery Power+. Haga clic aquí para obtener más información sobre la plataforma de baterías.
- Caudal de aire (l/s) 40
- Vacío (mbar) 223
- Capacidad del depósito (l) 5
- Potencia (W) 500
- Peso con batería de 36 V/6,0 Ah (kg) 4,6
- Batería (V/Ah) 18/3,0
- El equipamiento de serie estándar incluye tubo de aspiración telescópico, boquilla para tapicerías, boquilla combinada para suelos, boquilla para hendiduras y manguera de aspiración de 1 m.
Con 1 batería de 36 V/6,0 Ah, el aspirador puede funcionar durante aprox. 22 minutos en modo de potencia o aprox. 50 minutos en modo eco-eficiencia. Consejo: con una batería de 36 V/7,5 Ah, puede trabajar hasta 64 minutos en modo eco-eficiencia.
ACCESORIOS ORIGINALES KÄRCHER PARA EL ASPIRADOR DE MOCHILA SIN CABLE
Los accesorios originales de Kärcher le garantizan que seguirá obteniendo el máximo rendimiento de su aspirador BVL 5/1 Bp Pack. Puede pedir accesorios de forma rápida y sencilla en nuestra tienda online.
BOLSAS DE FILTRO DE FIELTRO
Para obtener la máxima potencia de aspiración, las bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes al desgarro de la clase de polvo M son absolutamente imprescindibles. Pida aquí sus bolsas de filtro de fieltro para su aspirador de mochila BVL 5/1 Bp Pack. Un paquete contiene 10 bolsas filtrantes.
FILTRO HEPA 14
Esta caja de filtro HEPA opcional aumenta la eficacia de la filtración y mejora la calidad del aire de salida. Este filtro debe sustituirse después de un máximo de 50 horas de funcionamiento.
BATERÍA POWER+ BATERÍA 36 V 7,5 AH
Saque el máximo partido a su aspirador de mochila sin cable BVL 5/1 Bp Pack. Con esta batería adicional, podrás trabajar hasta 64 minutos en modo eco-eficiencia.
¿Cómo funciona el aspirador de mochila a batería BVL 5/1 Bp Pack?
Nuestro nuevo aspirador de mochila sin cable BVL 5/1 Bp Pack, ultraligero y potente, es la elección ideal para cualquiera que busque un aspirador capaz de llegar con potencia a los espacios de difícil acceso. Gracias a su peso extremadamente ligero de sólo 4,6 kg y a su innovadora tecnología de batería, el BVL 5/1 Bp Pack está preparado para todo. Impulsado por una batería de iones de litio de alto rendimiento de 36 voltios de la plataforma de baterías Battery Power+ de Kärcher, el BVL es especialmente adecuado para la limpieza regular de áreas pequeñas en oficinas, tiendas y consultas, así como en hoteles y restaurantes o comedores, escuelas y hospitales. Esencialmente, en cualquier lugar donde no se pueda utilizar un aspirador convencional.
Ideal para aviones
Incluso los espacios incómodos, como los armarios superiores, son fáciles de limpiar con la aspiradora de mochila. Como ya no tengo que coger el aspirador, tengo una mano más libre, lo que me facilita mucho el trabajo. Su peso ligero y la libertad de no tener cable hacen que sea ideal para usarla en los aviones.
Incluso por una escalera
Con la aspiradora de mochila, puedo llegar hasta el último rincón de nuestras habitaciones de hotel. Y si no puedo llegar de pie, basta con coger una escalera.
Libertad de movimientos
Cuando utilizo la aspiradora de mochila, puedo aspirar en todas partes de nuestra suite wellness sin molestar a nuestros huéspedes. No hay ningún cable de alimentación incómodo que pueda molestar a los huéspedes y ahora podemos acceder a zonas, como la piscina, a las que normalmente no podríamos acceder con un aspirador normal.
¿Necesita asesoramiento sobre nuestro aspirador de mochila?
¡Contáctenos sin compromiso!
Cumplimente este formulario y un especialista se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Cuéntenos sus necesidades de limpieza.
Si lo prefiere puede llamarnos directamente al número 93 846 44 47.
Estaremos encantados de darle el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de sus necesidades de limpieza.