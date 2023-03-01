¡EL ASPIRADOR DE MOCHILA ES ULTRALIGERO!

Cuando se lleva el equipo a la espalda, el peso y la ergonomía del armazón de transporte son de vital importancia para el usuario. Por este motivo, Kärcher utiliza polipropileno expandido (EPP) para la BVL 5/1 Bp. Este material es robusto pero está compuesto en un 96% de aire, por lo que es extremadamente ligero. Además, absorbe el ruido y es 100% reciclable.

Gracias al EPP, el aspirador BVL 5/1 Bp tiene un peso en vacío de sólo 3,3 kg, o de 4,6 kg con la batería - esto convierte al nuevo aspirador de mochila sin cable de Kärcher en una de las máquinas más ligeras del mercado.