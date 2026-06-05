Aspirador a batería T 9/1 Bp
Robusto, especialmente potente y muy silencioso: el aspirador a batería T 9/1 Bp destaca por la aspiración silenciosa en entornos sensibles al ruido y está a la altura de los aspiradores en seco con alimentación de red.
Hoteles y comercios, pero también empresas profesionales de limpieza de edificios y empresas de transporte pueden sacar partido a este funcionamiento especialmente silencioso, a la flexibilidad de la ausencia de cables y a la excelente calidad de la limpieza del aspirador con accionamiento por baterías T 9/1 Bp. En comparación con los aspiradores en seco con alimentación de red, se puede utilizar para limpiar habitaciones de hoteles y comercios y para la limpieza de mantenimiento rápida de vehículos con una flexibilidad mucho mayor. Convence gracias a su potente batería Kärcher Battery Power+, con la misma potencia de aspiración, excelentes resultados de limpieza y gran durabilidad. Se suministra con numerosos accesorios y una bolsa de filtro de fieltro resistente, la cual puede recoger el doble de suciedad que los filtros de papel convencionales. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir la batería y el cargador rápido correspondiente por separado.
Características y ventajas
Modo eco!efficiencyEl modo eco!efficiency reduce las necesidades de energía y el nivel de ruido del equipo y prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería.
Codo ergonómicoEl codo ergonómico se adapta a la mano y permite un trabajo sin cansancio durante un tiempo mayor.
Asa de transporte ergonómicaLa empuñadura ergonómica con soporte para el tubo de aspiración permite transportar el aspirador y sus accesorios de forma fácil y cómoda.
Manejo con el pie
- No hay necesidad de agacharse en el trabajo diario.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Capacidad del depósito (l)
|9
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|59
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|500
|Vacío (mbar/kPa)
|210 / 22
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 150 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / máx. 66 (7,5 Ah) Modo Power: / máx. 31 (7,5 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 50 (6,0 Ah) Modo Power: / máx. 22 (6,0 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Intensidad de salida (A)
|6
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|4,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|8,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|420 x 325 x 382
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Nailon
Equipamiento
- Modo eco!efficiency
- Asa de transporte ergonómica
Videos
Campos de aplicación
- Se recomienda especialmente para trabajos de limpieza de edificios y hostelería
- Para el uso en empresas de transporte y logística