Hoteles y comercios, pero también empresas profesionales de limpieza de edificios y empresas de transporte pueden sacar partido a este funcionamiento especialmente silencioso, a la flexibilidad de la ausencia de cables y a la excelente calidad de la limpieza del aspirador con accionamiento por baterías T 9/1 Bp. En comparación con los aspiradores en seco con alimentación de red, se puede utilizar para limpiar habitaciones de hoteles y comercios y para la limpieza de mantenimiento rápida de vehículos con una flexibilidad mucho mayor. Convence gracias a su potente batería Kärcher Battery Power+, con la misma potencia de aspiración, excelentes resultados de limpieza y gran durabilidad. Se suministra con numerosos accesorios y una bolsa de filtro de fieltro resistente, la cual puede recoger el doble de suciedad que los filtros de papel convencionales. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir la batería y el cargador rápido correspondiente por separado.