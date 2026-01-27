Barredora-aspiradora KM 100/100 R Bp

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m2/h. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

Accionamiento: motor de corriente continua 24 V / 750 W , 1 pedal para la marcha adelante y atrás, reducido radio de viraje (3350 mm), freno de estacionamiento automático con tecnología de subpresión, desconexión automática del motor al abandonar el asiento, eficaz sistema de filtro redondo con limpieza automática del filtro Sistema de barrido / aspiración: el equipo funciona mediante el principio de barrido por encima del cabezal. Así, el cepillo cilíndrico transporta la suciedad barrida hacia el recipiente de suciedad, en la parte trasera. El cepillo cilíndrico de barrido se encuentra alojado pendularmente y se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo. Los filtros y cepillos cilíndricos se pueden cambiar sin herramientas. La trampilla integrada permite recoger la suciedad gruesa, como latas de bebida, gravilla, grava u hojas mojadas. El cepillo lateral y cepillo cilíndrico de barrido disponen de accionamiento hidráulico. Disponible un segundo cepillo lateral opcional. Recipiente de suciedad: los dos recipientes para suciedad de 50 l se pueden extraer lateralmente. Manejo: el cepillo cilíndrico principal de barrido y el cepillo lateral se elevan y descienden automáticamente mediante un interruptor. Con el pedal puede controlar la marcha adelante y atrás.

Características y ventajas
Barredora-aspiradora KM 100/100 R Bp: Protección contra impactos
Para proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.
Barredora-aspiradora KM 100/100 R Bp: Gran superficie de filtrado con limpieza automática
El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Barredora-aspiradora KM 100/100 R Bp: Mantenimiento sencillo
Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
  • Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
  • Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Especificaciones

Características técnicas

Tracción motor de corriente continua
Accionamiento – Potencia (V/kW) 24 / 2,1
Tipo de accionamiento Eléctrica
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 6000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h) 7800
Ancho de trabajo (mm) 700
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 1000
Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) 1300
Capacidad de la batería (Ah) 240
Tensión de la batería (V) 24
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Depósito de suciedad (l) 100
Capacidad ascensional (%) 15
Velocidad de trabajo (km/h) 6
Superficie de filtrado (m²) 6
Peso (con accesorios) (kg) 320
Peso, listo para el uso (kg) 300
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Incluido en el equipamiento de serie

  • Filtro redondo de poliéster
  • Ruedas, sin marcado

Equipamiento

  • Limpieza del filtro manual
  • Limpieza del filtro automática
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Trampilla para suciedad gruesa
  • Principio de barrido por encima del cabezal
  • Tracción hacia delante
  • Tracción hacia atrás
  • Aspiración
  • Aplicación en exteriores
  • Aplicación en interiores
  • Indicador de batería
  • Contador de horas de funcionamiento
  • Función de barrido, desconectable
Barredora-aspiradora KM 100/100 R Bp
Videos
Campos de aplicación
  • Para una limpieza de mantenimiento rápida en garajes y aparcamientos
  • Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, en el comercio minorista o en edificios públicos.
  • También apta para talleres artesanales, colegios, gasolineras y concesionarios
  • Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes
Accesorios