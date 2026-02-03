La barredora industrial KM 150/500 R Classic de larga vida útil ha sido diseñada para las tareas exigentes en empresas de materiales de construcción, empresas metalúrgicas o talleres de fundición y otros sectores donde se genera gran cantidad de suciedad. La eficaz barredora con conductor sentado se maneja de manera cómoda y sencilla mediante una palanca. El depósito de suciedad se vacía mediante un sistema hidráulico de vaciado en alto. La enorme capacidad del depósito de suciedad alcanza los 500 litros y permite largos períodos de trabajo. Gracias al robusto chasis de acero con agente anticorrosivo múltiple, el equipo está perfectamente equipado para el uso en las condiciones más difíciles. El accionamiento hidráulico del eje trasero permite una buena maniobrabilidad y facilidad de uso incluso en espacios reducidos. Otra característica es el sistema Flexible Footprint que garantiza un barrido óptimo sobre diferentes superficies con un desgaste reducido de los cepillos. En caso de reparación o mantenimiento es posible acceder fácilmente a los componentes técnicos. Los neumáticos estándar de goma maciza evitan los parones de trabajo por pinchazos y permiten barrer sobre todas las superficies.