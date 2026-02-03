Barredora KM 70/20 C
Barrido con poco polvo tanto en interiores como en exteriores: la flexible barredora manual KM 70/20 C consigue unos resultados de limpieza óptimos gracias a su filtro, cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales.
La barredora manual KM 70/20 C permite limpiar superficies prácticamente sin polvo y sin esfuerzo gracias al filtro, el cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral, tanto en interiores como en exteriores. El rendimiento en superficie es 7 veces mayor que con una escoba. El cepillo cilíndrico de barrido puede ajustarse en 6 pasos y, en combinación con los cepillos laterales de regulación continua, consigue un resultado de limpieza óptimo en diferentes suelos. El trabajo ergonómico está garantizado por una asa de empuje regulable en altura y el sistema Home-Base para transportar equipos adicionales como cubos y pinzas para la suciedad gruesa. Esto significa que, además del polvo y la suciedad, los residuos también pueden eliminarse en un solo paso. Una vez terminado el trabajo, la KM 70/20 C 2SB puede guardarse en poco espacio gracias a una posición de estacionamiento.
Características y ventajas
Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continuaPresión de apriete ajustable gradualmente para un resultado de barrido óptimo. El ajuste de la presión de apriete reduce el desgaste del cepillo cilíndrico de barrido. Para proteger las cerdas, el cepillo cilíndrico de barrido y los cepillos laterales pueden descargarse completamente.
Filtro de polvoEl filtro de polvo limpia el aire de salida y evita en la mayor medida posible que se levante polvo al barrer. Se puede acceder fácilmente al sistema de filtros, lo que permite reemplazar el filtro de forma rápida.
Sistema de estación baseCómoda opción de almacenamiento para equipos adicionales, como cubos y pinzas para la suciedad gruesa. Los accesorios pueden guardarse en un bolsillo del asa de empuje para tenerlos siempre a mano.
Gran depósito para la suciedad
- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
Asa de empuje ajustable
- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|manual
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|2800
|Ancho de trabajo (mm)
|480
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|700
|Volumen del depósito bruto/neto (l)
|45 / 20
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|21
|Peso del embalaje (kg)
|26,4
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro para polvo fino
Equipamiento
- Accionamiento del cepillo cilíndrico manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Asa de empuje plegable
- Principio de recogedor
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
- Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
- Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
- Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura