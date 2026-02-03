La barredora manual KM 70/20 C permite limpiar superficies prácticamente sin polvo y sin esfuerzo gracias al filtro, el cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral, tanto en interiores como en exteriores. El rendimiento en superficie es 7 veces mayor que con una escoba. El cepillo cilíndrico de barrido puede ajustarse en 6 pasos y, en combinación con los cepillos laterales de regulación continua, consigue un resultado de limpieza óptimo en diferentes suelos. El trabajo ergonómico está garantizado por una asa de empuje regulable en altura y el sistema Home-Base para transportar equipos adicionales como cubos y pinzas para la suciedad gruesa. Esto significa que, además del polvo y la suciedad, los residuos también pueden eliminarse en un solo paso. Una vez terminado el trabajo, la KM 70/20 C 2SB puede guardarse en poco espacio gracias a una posición de estacionamiento.