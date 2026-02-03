Nuestra barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W Bp convence por su concepto de equipamiento inteligente, su manejo fácil y sus excelentes resultados de limpieza en interiores a partir de aprox. 600 metros cuadrados. Esto permite el principio probado de barrido por encima del cabezal con cepillo lateral adicional, ajuste de barrido sin herramientas y cepillo cilíndrico principal de barrido sustituible y ajustable sin herramientas. El eficaz conjunto de aspiración de polvo de alto rendimiento y la limpieza mecánica del filtro plegado plano de poliéster permiten trabajar prácticamente sin polvo. Los suelos duros, por ejemplo en naves de almacenamiento o producción, se limpian de forma rápida, eficiente y sin ruido. Con el kit para limpiar alfombras opcional esto también es aplicable a los suelos textiles. Asimismo, la tracción integrada con velocidad de barrido de ajuste gradual, el concepto EASY Operation intuitivo e inteligente y el depósito de suciedad de 40 litros móvil con sistema de carro también permiten realizar trabajos de limpieza durante un período prolongado y sin fatiga para el usuario. Se debe tener en cuenta que en esta variante de la barredora-aspiradora la batería y el cargador no están incluidos en el equipo de serie.