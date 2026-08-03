Agente de secado VehiclePro RM 829 Classic, 20l, 20l
Agente secador RM 829 VehiclePro Classic: rompe rápidamente la película de agua y seca los vehículos de manera muy rentable. Apto también para agua blanda y osmotizada. Conforme a VDA.
Nuestro agente secador RM 829 VehiclePro Classic es adecuado para cualquier grado de dureza del agua empleada en el lavado de automóviles y vehículos comerciales en instalaciones de lavado de vehículos. El eficaz secador de base permite que la película de agua se rompa rápidamente y en una gran superficie, garantizando así unos excelentes resultados de secado. Además, es 829 Classic. El producto también cumple la normativa VDA, no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales, y los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004. Su alto rendimiento, de hasta 70 automóviles por litro, hace que resulte muy económico.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|3
|Peso (kg)
|20,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|21
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 237 x 430
Campos de aplicación
- Vehículos
- Lavado de vehículos industriales