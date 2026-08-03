Agente de secado VehiclePro RM 829 Classic, 20l, 20l

Agente secador RM 829 VehiclePro Classic: rompe rápidamente la película de agua y seca los vehículos de manera muy rentable. Apto también para agua blanda y osmotizada. Conforme a VDA.

Nuestro agente secador RM 829 VehiclePro Classic es adecuado para cualquier grado de dureza del agua empleada en el lavado de automóviles y vehículos comerciales en instalaciones de lavado de vehículos. El eficaz secador de base permite que la película de agua se rompa rápidamente y en una gran superficie, garantizando así unos excelentes resultados de secado. Además, es 829 Classic. El producto también cumple la normativa VDA, no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales, y los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004. Su alto rendimiento, de hasta 70 automóviles por litro, hace que resulte muy económico.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 3
Peso (kg) 20,1
Peso (con embalaje) (kg) 21
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 260 x 237 x 430
Agente de secado VehiclePro RM 829 Classic, 20l, 20l
Agente de secado VehiclePro RM 829 Classic, 20l, 20l
Agente de secado VehiclePro RM 829 Classic, 20l, 20l
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Lavado de vehículos industriales
Accesorios