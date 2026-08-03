Nuestro agente secador RM 829 VehiclePro Classic es adecuado para cualquier grado de dureza del agua empleada en el lavado de automóviles y vehículos comerciales en instalaciones de lavado de vehículos. El eficaz secador de base permite que la película de agua se rompa rápidamente y en una gran superficie, garantizando así unos excelentes resultados de secado. Además, es 829 Classic. El producto también cumple la normativa VDA, no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales, y los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004. Su alto rendimiento, de hasta 70 automóviles por litro, hace que resulte muy económico.