Nuestros amplios conocimientos técnicos en tecnología de lavado de vehículos han constituido la base para el desarrollo de esta estación de lavado monocepillo de accionamiento manual (conexión: 3~/400 V/50 Hz) para vehículos industriales como autobuses, vehículos articulados y camiones con una altura total máxima de 4,20 metros. La RBS 6014 es una solución muy eficiente para parques móviles de hasta 15 vehículos, resulta especialmente sencilla de manejar y, gracias a las cuatro ruedas de dirección de giro fácil, permite una maniobrabilidad y un posicionamiento sin esfuerzo. Alcanza con facilidad contornos de vehículos con una inclinación de hasta 10°. El bastidor del cepillo del equipo cuenta con dos boquillas para el riego del cepillo. Durante el funcionamiento el cepillo dispone de un diámetro de aprox. 1000 milímetros y está fabricado con segmentos tipo semicuenco y cerdas perfiladas de polietileno; el accionamiento del eje de cepillo de doble soporte se realiza con un motor de accionamiento con cadena de tensado automático. La construcción completa, estable y a resistente a la corrosión, se compone de un bastidor de aluminio soldado. Además, incorpora otros componentes inoxidables como una protección contra salpicaduras, realizada en material de poliéster transparente especial, o una rueda de ajuste de acero inoxidable.