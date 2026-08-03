Puente de lavado de camiones RBS 6014 3x400
Estación de lavado monocepillo accionada manualmente RBS 6014 con conexión a la corriente trifásica de 400V/50Hz. Para la rápida limpieza exterior de vehículos industriales. Ideal para parques móviles de hasta 15 vehículos.
Nuestros amplios conocimientos técnicos en tecnología de lavado de vehículos han constituido la base para el desarrollo de esta estación de lavado monocepillo de accionamiento manual (conexión: 3~/400 V/50 Hz) para vehículos industriales como autobuses, vehículos articulados y camiones con una altura total máxima de 4,20 metros. La RBS 6014 es una solución muy eficiente para parques móviles de hasta 15 vehículos, resulta especialmente sencilla de manejar y, gracias a las cuatro ruedas de dirección de giro fácil, permite una maniobrabilidad y un posicionamiento sin esfuerzo. Alcanza con facilidad contornos de vehículos con una inclinación de hasta 10°. El bastidor del cepillo del equipo cuenta con dos boquillas para el riego del cepillo. Durante el funcionamiento el cepillo dispone de un diámetro de aprox. 1000 milímetros y está fabricado con segmentos tipo semicuenco y cerdas perfiladas de polietileno; el accionamiento del eje de cepillo de doble soporte se realiza con un motor de accionamiento con cadena de tensado automático. La construcción completa, estable y a resistente a la corrosión, se compone de un bastidor de aluminio soldado. Además, incorpora otros componentes inoxidables como una protección contra salpicaduras, realizada en material de poliéster transparente especial, o una rueda de ajuste de acero inoxidable.
Características y ventajas
Rueda de ajustePermite la detección de contornos vertical y la dirección de inclinación. Se llega sin problemas a las partes frontales de vehículos con ángulos de hasta 10°.
Dosificación del detergentePosibilidad de añadir detergente en caso necesario mediante la bomba de dosificación.
Empuñadura de manejo y de seguridadLa rotación de los cepillos ayuda al usuario para el desplazamiento de avance del equipo. Al soltar la empuñadura, la rotación de los cepillos se detiene.
Construcción ligera de aluminio
- Muy resistente contra influencias externas.
- El revestimiento semicircular del cepillo protege al usuario contra salpicaduras.
Cuatro ruedas de dirección y dos ruedas guía
- Excelente maniobrabilidad y apoyo seguro.
- Elevada estabilidad direccional durante el lavado del vehículo.
Especificaciones
Características técnicas
|Altura de la instalación (mm)
|4370
|Altura de lavado (mm)
|4205
|Necesidades de espacio de lavado (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Frecuencia (Hz)
|50
|Tensión (V)
|400
Incluido en el equipamiento de serie
- Armario eléctrico de la instalación
- Ruedas, altura estándar
Equipamiento
- Número de cepillos de lavado: 1 Unidad(es)
- Equipamiento con cepillos individual
- Dirección de inclinación con rueda de ajuste
- Volantes: 4 Unidad(es)
- Ruedas de apoyo: 2 Unidad(es)
Campos de aplicación
- Para la limpieza exterior completa de vehículos industriales con accionamiento manual