Con el detergente CarpetPro RM 760 Classic, los profesionales de la limpieza de edificios tienen a su disposición un detergente básico en polvo de eficacia ampliamente probada para la extracción mediante pulverización con el método de 2 pasos. Es adecuado para su uso con nuestros lava-aspiradores Puzzi, así como con nuestros equipos de limpieza de alfombras, y convence por sus excelentes resultados de limpieza. El detergente CarpetPro RM 760 Classic elimina a fondo y de forma fiable los restos de aceite, grasa y minerales de moquetas y otros revestimientos de suelo textiles. La presentación en forma de polvo garantiza una manipulación fácil y segura y una dosificación precisa, al tiempo que retrasa el reensuciamiento.