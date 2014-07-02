Gracias a su excelente rendimiento de reaspiración, el lava-aspirador profesional Puzzi 10/2 Adv de Kärcher permite obtener unos excelentes resultados de limpieza higiénicos y volver a utilizar rápidamente las superficies textiles. Para ello, el lava-aspirador pulveriza la solución de limpieza profundizando en las fibras textiles y, a continuación, la vuelve a aspirar incluyendo la suciedad desprendida, por lo que resulta perfecto para la limpieza de moquetas y otras superficies textiles. Con la ayuda de un cabezal de lavado Power disponible opcionalmente y su cepillo cilíndrico giratorio, se aumenta el rendimiento en superficie y se intensifica el rendimiento de limpieza. La dosificación del antiespumante integrada evita la formación de espuma excesiva en el depósito de aguas residuales, especialmente al aclarar las moquetas lavadas con champú. El robusto diseño de Puzzi 10/2 Adv garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento: ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios o en el sector de la hostelería. Para ver mejor la suciedad, la tapa del equipo y la boquilla para suelos son transparentes. Incluye: boquilla para alfombras de 240 mm, conexión para cabezal de lavado Power PW, compartimento de almacenamiento para pastillas de detergente, asa de transporte ergonómica y gancho para cable.