Lava-aspiradora Puzzi 10/2 Adv
Con boquilla para moquetas de 240 mm, dosificación del antiespumante, compartimento de almacenamiento de detergente y conexión para el cabezal de lavado Power PW de serie: el lava-aspirador Puzzi 10/2 Adv ofrece un mayor rendimiento en superficie.
Gracias a su excelente rendimiento de reaspiración, el lava-aspirador profesional Puzzi 10/2 Adv de Kärcher permite obtener unos excelentes resultados de limpieza higiénicos y volver a utilizar rápidamente las superficies textiles. Para ello, el lava-aspirador pulveriza la solución de limpieza profundizando en las fibras textiles y, a continuación, la vuelve a aspirar incluyendo la suciedad desprendida, por lo que resulta perfecto para la limpieza de moquetas y otras superficies textiles. Con la ayuda de un cabezal de lavado Power disponible opcionalmente y su cepillo cilíndrico giratorio, se aumenta el rendimiento en superficie y se intensifica el rendimiento de limpieza. La dosificación del antiespumante integrada evita la formación de espuma excesiva en el depósito de aguas residuales, especialmente al aclarar las moquetas lavadas con champú. El robusto diseño de Puzzi 10/2 Adv garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento: ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios o en el sector de la hostelería. Para ver mejor la suciedad, la tapa del equipo y la boquilla para suelos son transparentes. Incluye: boquilla para alfombras de 240 mm, conexión para cabezal de lavado Power PW, compartimento de almacenamiento para pastillas de detergente, asa de transporte ergonómica y gancho para cable.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpieza
- Perfecta limpieza en profundidad de superficies textiles.
- Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración.
- Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Calidad profesional: extremadamente robusta y de larga vida útil
- Bomba eficiente con una larga vida útil.
- Turbina potente con una gran potencia de aspiración.
Completo kit para la limpieza de alfombras
- Labio de aspiración flexible para garantizar un ángulo de aspiración óptimo y los mejores resultados de secado.
- Boquilla para suelos ancha de 240 mm con tubo de pulverización/aspiración.
- Asa doble ergonómica para una mayor comodidad de aplicación.
Conexión integrada para cabezal de lavado Power PW
- El cabezal de lavado Power garantiza un mayor rendimiento en superficie.
- Cepillo cilíndrico giratorio para enderezar las fibras de alfombra.
- Limpieza más intensiva de alfombras y revestimientos de suelo textiles.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
- Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
- Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
- Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Dosificación integrada del antiespumante
- Ideal para aclarar alfombras y revestimientos de suelo textiles lavados con champú.
- Evita la formación excesiva de espuma en el depósito de aguas residuales.
Compartimento integrado para detergente en pastillas
- Las pastillas están siempre a mano y protegidas de la humedad.
- Almacenamiento a prueba de pérdidas incluso durante el transporte.
- Permite una dosificación según las necesidades.
Gancho portacables
- Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
- Práctico y cuidadoso con los cables.
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Almacenaje de accesorios integrado
- Alojamiento para el tubo de aspiración integrado con boquilla para suelos en el asa de transporte.
- Cómodo y fácil de transportar y almacenar.
Especificaciones
Características técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|30 - 45
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Caudal de pulverización (l/min)
|2
|Presión de pulverización (bar)
|2
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 9
|Potencia de la turbina (W)
|1250
|Potencia de la bomba (W)
|80
|Tensión (V)
|220 - 240
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|11,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|705 x 320 x 435
Incluido en el equipamiento de serie
- Enchufe para cabezal de lavado profesional: PW 30/1
- Detergente: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
- Tubo de pulverización/aspiración: 2.5 m
- Compartimiento para detergente en pastillas
- Gancho portacables
- Boquilla para suelos: 240 mm
- Pistola pulverizadora/de aspiración
- Asa en forma de D para tubo de pulverización/aspiración
- Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
- Tubo de pulverización/aspiración: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
- Punta de boquilla: Boquilla para suelos, amarillo
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Campos de aplicación
- Para la limpieza en profundidad de alfombras y revestimientos de suelo textiles
- Para la limpieza de mantenimiento y la eliminación de manchas en moquetas
- Para una limpieza específica en profundidad de pequeñas superficies de moquetas