El dispositivo multifunción 5 en 1 Puzzi 4/30 Classic de Kärcher es ideal para la limpieza de edificios e interiores de vehículos, así como en el sector de la hostelería y convence por su gran versatilidad. Equipado con un depósito de agua limpia de 4 litros y un recipiente de 30 litros, el lava-aspirador convence especialmente en la limpieza de tapicerías y alfombras por extracción mediante pulverización. La solución de limpieza se pulveriza para que profundice en las fibras textiles y finalmente se aspira junto con la suciedad disuelta. Este proceso garantiza el máximo nivel de higiene, así como un secado muy rápido de los tejidos. Además, Puzzi 4/30 Classic también puede utilizarse como aspirador en seco y húmedo y dispone de una práctica función de soplado, ideal para limpiar ranuras de difícil acceso en vehículos o para acelerar el secado. Los usuarios también se benefician de su diseño duradero, robusto y compacto, su bajo peso y detalles prácticos, como el compartimento para accesorios integrado y el asa de transporte ergonómica para transportarlo sin esfuerzo.