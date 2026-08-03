Lava-aspiradora Puzzi 4/30 Classic

Dispositivo multifunción 5 en 1 robusto y versátil para la extracción mediante pulverización y la aspiración en seco y húmedo: Puzzi 4/30 Classic, con depósito de 30 l y práctica función de soplado.

El dispositivo multifunción 5 en 1 Puzzi 4/30 Classic de Kärcher es ideal para la limpieza de edificios e interiores de vehículos, así como en el sector de la hostelería y convence por su gran versatilidad. Equipado con un depósito de agua limpia de 4 litros y un recipiente de 30 litros, el lava-aspirador convence especialmente en la limpieza de tapicerías y alfombras por extracción mediante pulverización. La solución de limpieza se pulveriza para que profundice en las fibras textiles y finalmente se aspira junto con la suciedad disuelta. Este proceso garantiza el máximo nivel de higiene, así como un secado muy rápido de los tejidos. Además, Puzzi 4/30 Classic también puede utilizarse como aspirador en seco y húmedo y dispone de una práctica función de soplado, ideal para limpiar ranuras de difícil acceso en vehículos o para acelerar el secado. Los usuarios también se benefician de su diseño duradero, robusto y compacto, su bajo peso y detalles prácticos, como el compartimento para accesorios integrado y el asa de transporte ergonómica para transportarlo sin esfuerzo.

Características y ventajas
Lava-aspiradora Puzzi 4/30 Classic: Innovador dispositivo multifunción 5 en 1
Innovador dispositivo multifunción 5 en 1
Para limpieza en profundidad de alfombras y tapicerías por extracción mediante pulverización. Adecuada para aspirar suciedad y líquidos en seco y húmedo. Función de soplado y secado para tapicería y alfombras.
Lava-aspiradora Puzzi 4/30 Classic: Larga vida útil y rentabilidad
Larga vida útil y rentabilidad
Con un robusto depósito de acero inoxidable y protector contra golpes. 5 funciones en 1: un equipo, numerosas posibilidades de aplicación. Diseño y medidas de protección para una elevada rentabilidad y vida útil.
Lava-aspiradora Puzzi 4/30 Classic: Depósito de agua limpia extraíble con asa de transporte
Depósito de agua limpia extraíble con asa de transporte
Capacidad de 4 litros con marca de llenado máximo. Su diseño plano facilita y agiliza el llenado, incluso en el lavabo. Asa ergonómica para transportarla sin esfuerzo.
Práctico depósito 2 en 1
  • Gran depósito para la suciedad, robusto y de acero inoxidable, con 30 litros de capacidad.
  • Vaciado cómodo y sencillo del depósito para la suciedad.
  • Almacenamiento de accesorios integrado para un transporte fácil y seguro.
Seguridad para el usuario durante la limpieza y el transporte
  • Su bajo peso también permite transportarla con una sola mano por las escaleras.
  • Especialmente maniobrable y resistente a los vuelcos gracias a sus robustas ruedas giratorias y su rodillo portante.
  • Permite tiempos de trabajo prolongados sin fatiga.
Filtro protector del motor
  • Protege el motor de las partículas de suciedad.
  • Evita que entre espuma en el motor.
  • Diseñado para la extracción mediante pulverización y la aspiración de suciedad líquida.
Cesta de filtro sostenible y lavable
  • Cesta de filtro de tejido de fieltro trilaminado (material SMS).
  • Material lavable, de larga vida útil y, por tanto, especialmente sostenible. 
  • Aspiración en seco sin necesidad de utilizar una bolsa de filtro adicional.
Numerosos accesorios incluidos
  • Con boquilla para tapicerías, boquilla para suelos y prolongación de boquillas para extracción por pulverización.
  • Con boquilla para suelos (con labio de goma) y boquilla para ranuras para aspirar en seco y húmedo.
  • Con cesta de filtro, boquilla para suelos y boquilla para tapicerías para aspirado en seco.
Disponible opcionalmente: bolsa de filtro de fieltro resistente a las roturas
  • Fabricado en material de fieltro especialmente resistente a roturas.
  • Óptima potencia de aspiración y alto nivel de retención del polvo.
  • Ideal para aspirar en seco superficies textiles o suelos duros.
Especificaciones

Características técnicas

Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 10 - 16
Caudal de aire (l/s) 31
Vacío (mbar) 170
Caudal de pulverización (l/min) 1 - 1
Depósito de agua limpia/sucia (l) 4 / 30
Potencia de la turbina (A) 1700
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Longitud del cable (m) 8
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 7,2
Peso (con embalaje) (kg) 11
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 373 x 339 x 667

Incluido en el equipamiento de serie

  • Boquilla para tapicerías
  • Boquilla para tapicerías para aspirar en seco
  • Tubo de pulverización/aspiración: 1.7 m
  • Boquilla para suelos: 160 mm/ 310 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Pistola pulverizadora/de aspiración
  • Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
  • Tubo de pulverización/aspiración: 2 Unidad(es), 480 mm, Plástico
  • Cesta de filtro permanente: Fieltro

Equipamiento

  • Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
  • Fijación para el transporte de la manguera
  • Filtro protector del motor
Campos de aplicación
  • Para la eliminación de manchas en tejidos como alfombras, asientos de automóvil y muebles tapizados
  • Adecuado para aspirar en seco y húmedo
  • Práctica función de soplado para eliminar la suciedad y el polvo sueltos
  • La función de soplado también se puede utilizar para secar tapicerías y alfombras
  • Ideal para la limpieza de edificios y vehículos, así como en hostelería y restauración
Accesorios
Detergentes