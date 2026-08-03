Lava-aspiradora Puzzi 4/30 Classic
Dispositivo multifunción 5 en 1 robusto y versátil para la extracción mediante pulverización y la aspiración en seco y húmedo: Puzzi 4/30 Classic, con depósito de 30 l y práctica función de soplado.
El dispositivo multifunción 5 en 1 Puzzi 4/30 Classic de Kärcher es ideal para la limpieza de edificios e interiores de vehículos, así como en el sector de la hostelería y convence por su gran versatilidad. Equipado con un depósito de agua limpia de 4 litros y un recipiente de 30 litros, el lava-aspirador convence especialmente en la limpieza de tapicerías y alfombras por extracción mediante pulverización. La solución de limpieza se pulveriza para que profundice en las fibras textiles y finalmente se aspira junto con la suciedad disuelta. Este proceso garantiza el máximo nivel de higiene, así como un secado muy rápido de los tejidos. Además, Puzzi 4/30 Classic también puede utilizarse como aspirador en seco y húmedo y dispone de una práctica función de soplado, ideal para limpiar ranuras de difícil acceso en vehículos o para acelerar el secado. Los usuarios también se benefician de su diseño duradero, robusto y compacto, su bajo peso y detalles prácticos, como el compartimento para accesorios integrado y el asa de transporte ergonómica para transportarlo sin esfuerzo.
Características y ventajas
Innovador dispositivo multifunción 5 en 1Para limpieza en profundidad de alfombras y tapicerías por extracción mediante pulverización. Adecuada para aspirar suciedad y líquidos en seco y húmedo. Función de soplado y secado para tapicería y alfombras.
Larga vida útil y rentabilidadCon un robusto depósito de acero inoxidable y protector contra golpes. 5 funciones en 1: un equipo, numerosas posibilidades de aplicación. Diseño y medidas de protección para una elevada rentabilidad y vida útil.
Depósito de agua limpia extraíble con asa de transporteCapacidad de 4 litros con marca de llenado máximo. Su diseño plano facilita y agiliza el llenado, incluso en el lavabo. Asa ergonómica para transportarla sin esfuerzo.
Práctico depósito 2 en 1
- Gran depósito para la suciedad, robusto y de acero inoxidable, con 30 litros de capacidad.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito para la suciedad.
- Almacenamiento de accesorios integrado para un transporte fácil y seguro.
Seguridad para el usuario durante la limpieza y el transporte
- Su bajo peso también permite transportarla con una sola mano por las escaleras.
- Especialmente maniobrable y resistente a los vuelcos gracias a sus robustas ruedas giratorias y su rodillo portante.
- Permite tiempos de trabajo prolongados sin fatiga.
Filtro protector del motor
- Protege el motor de las partículas de suciedad.
- Evita que entre espuma en el motor.
- Diseñado para la extracción mediante pulverización y la aspiración de suciedad líquida.
Cesta de filtro sostenible y lavable
- Cesta de filtro de tejido de fieltro trilaminado (material SMS).
- Material lavable, de larga vida útil y, por tanto, especialmente sostenible.
- Aspiración en seco sin necesidad de utilizar una bolsa de filtro adicional.
Numerosos accesorios incluidos
- Con boquilla para tapicerías, boquilla para suelos y prolongación de boquillas para extracción por pulverización.
- Con boquilla para suelos (con labio de goma) y boquilla para ranuras para aspirar en seco y húmedo.
- Con cesta de filtro, boquilla para suelos y boquilla para tapicerías para aspirado en seco.
Disponible opcionalmente: bolsa de filtro de fieltro resistente a las roturas
- Fabricado en material de fieltro especialmente resistente a roturas.
- Óptima potencia de aspiración y alto nivel de retención del polvo.
- Ideal para aspirar en seco superficies textiles o suelos duros.
Especificaciones
Características técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|10 - 16
|Caudal de aire (l/s)
|31
|Vacío (mbar)
|170
|Caudal de pulverización (l/min)
|1 - 1
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|4 / 30
|Potencia de la turbina (A)
|1700
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Longitud del cable (m)
|8
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|7,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|11
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|373 x 339 x 667
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para tapicerías para aspirar en seco
- Tubo de pulverización/aspiración: 1.7 m
- Boquilla para suelos: 160 mm/ 310 mm
- Boquilla para ranuras
- Pistola pulverizadora/de aspiración
- Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
- Tubo de pulverización/aspiración: 2 Unidad(es), 480 mm, Plástico
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
- Fijación para el transporte de la manguera
- Filtro protector del motor
Campos de aplicación
- Para la eliminación de manchas en tejidos como alfombras, asientos de automóvil y muebles tapizados
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo
- Práctica función de soplado para eliminar la suciedad y el polvo sueltos
- La función de soplado también se puede utilizar para secar tapicerías y alfombras
- Ideal para la limpieza de edificios y vehículos, así como en hostelería y restauración