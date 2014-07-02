El equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es, con 66 dB (A), el aspirador en húmedo más silencioso de su clase y resulta ideal para limpiar sin ruido. Con una capacidad para agua limpia de 30 l y una boquilla para suelos de 350 mm, el innovador equipo de pulverización y aspiración combinadas es especialmente adecuado para la limpieza de superficies textiles grandes. En la concepción del equipo se ha otorgado un gran valor a que el trabajo resulte ergonómico, rápido y sin esfuerzo. El concepto de funcionamiento EASY Operation y el ergonómico concepto Upright facilitan enormemente el manejo. Gracias a los pictogramas fácilmente comprensibles, se suprimen las largas fases de aprendizaje. El recipiente de agua sucia es extraíble; la empuñadura y la geometría del depósito se han diseñado para un transporte ergonómico. El depósito se limpia fácilmente y, por ello, también es adecuado para llenar el depósito de agua limpia. La breve duración de la instalación ahorra tiempo y dinero. El equipo ofrece un tiempo de secado hasta un 30 % más rápido que la competencia. A esto contribuye también el labio de aspiración flexible, que garantiza siempre un ángulo de aspiración óptimo. El Puzzi 30/4 se puede transportar fácilmente, incluso en horizontal con el depósito de agua limpia lleno, y también por escaleras, gracias a las grandes ruedas de caballete.