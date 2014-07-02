Lava-aspiradora Puzzi 30/4
El equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es la solución de limpieza económica para grandes superficies textiles y garantiza un trabajo ergonómico, sin esfuerzo y que ahorra tiempo.
El equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es, con 66 dB (A), el aspirador en húmedo más silencioso de su clase y resulta ideal para limpiar sin ruido. Con una capacidad para agua limpia de 30 l y una boquilla para suelos de 350 mm, el innovador equipo de pulverización y aspiración combinadas es especialmente adecuado para la limpieza de superficies textiles grandes. En la concepción del equipo se ha otorgado un gran valor a que el trabajo resulte ergonómico, rápido y sin esfuerzo. El concepto de funcionamiento EASY Operation y el ergonómico concepto Upright facilitan enormemente el manejo. Gracias a los pictogramas fácilmente comprensibles, se suprimen las largas fases de aprendizaje. El recipiente de agua sucia es extraíble; la empuñadura y la geometría del depósito se han diseñado para un transporte ergonómico. El depósito se limpia fácilmente y, por ello, también es adecuado para llenar el depósito de agua limpia. La breve duración de la instalación ahorra tiempo y dinero. El equipo ofrece un tiempo de secado hasta un 30 % más rápido que la competencia. A esto contribuye también el labio de aspiración flexible, que garantiza siempre un ángulo de aspiración óptimo. El Puzzi 30/4 se puede transportar fácilmente, incluso en horizontal con el depósito de agua limpia lleno, y también por escaleras, gracias a las grandes ruedas de caballete.
Características y ventajas
Enchufe para PW 30La toma de corriente integrada permite un uso flexible del PW 30/1 sin fuente de corriente adicional. Cuando está fuera de uso, la toma de corriente está eficazmente protegida mediante una chapaleta de cierre automático. El PW 30/1 aumenta el rendimiento de superficie, limpia la alfombra con un cepillo giratorio y la endereza.
Depósito de agua sucia extraíblePara evitar el ensuciamiento, el depósito de agua sucia dispone de una empuñadura en la parte exterior. El depósito de agua sucia se extrae fácilmente y también puede utilizarse para el llenado del depósito de agua limpia. Una breve descripción en la parte trasera del depósito de agua sucia explica los pasos que debe seguir de forma fácilmente comprensible.
Extremadamente silenciosoCon tan solo 66 dB(A), el Puzzi 30/4 es el aspirador en húmedo más silencioso de su clase. Gracias a su silencioso funcionamiento, el equipo es de aplicación universal. También puede utilizarse en horario de oficinas y en hoteles. La escasa emisión de ruidos protege al usuario y permite intervalos de trabajo más prolongados.
Gran capacidad del depósito
- Incluso con el depósito de agua limpia de 30 litros lleno, la Puzzi 30/4 se transporta fácilmente en horizontal sobre la parte posterior.
- Un indicador del nivel de llenado integrado muestra continuamente al usuario el nivel de agua limpia.
- El filtro de agua limpia protege los componentes y se puede extraer y limpiar sin herramientas.
Concepto de funcionamiento sencillo Easy Operation
- Selección sencilla gracias a su selector giratorio (equipo apagado, pulverización, aspiración, pulverización y aspiración).
- Pictogramas de fácil comprensión facilitan el manejo.
- Posición del selector giratorio fácilmente accesible en la parte superior del equipo.
Verticalidad ergonómica
- Permite trabajar rápido y sin esfuerzo gracias a su sofisticado diseño de equipo.
- Transporte ergonómico gracias a la particular forma del depósito y al asa.
Ruedas de transporte grandes
- Gracias a sus grandes ruedas, el Puzzi 30/4 es fácil de manejar incluso totalmente lleno.
- Ruedas de marcha suave de 30 cm de diámetro.
Especificaciones
Características técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|60 - 75
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Caudal de pulverización (l/min)
|3
|Presión de pulverización (bar)
|4
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|30 / 15
|Potencia de la turbina (W)
|1200
|Potencia de la bomba (W)
|70
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Longitud del cable (m)
|15
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|26
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|580 x 460 x 930
Incluido en el equipamiento de serie
- Enchufe para cabezal de lavado profesional: PW 30/1
- Tubo de pulverización/aspiración: 4 m
- Boquilla para suelos: 350 mm
- Pistola pulverizadora/de aspiración
- Asa en forma de D para tubo de pulverización/aspiración
- Tubo de pulverización/aspiración: 1 Unidad(es), 700 mm, Acero inoxidable
Equipamiento
- Punta de boquilla: Boquilla para suelos, amarillo