El potente equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4, con tan solo 66 dB(A), es el aspirador en húmedo más silencioso de su clase. El equipo está provisto de un depósito de agua limpia de 30 l y permite la limpieza sin interrupciones de superficies grandes. Gracias al enchufe integrado para PW 30/1, el rendimiento de superficie es aún mayor. El práctico concepto Upright garantiza un trabajo ergonómico y que ahorra espacio pese a los grandes volúmenes. El equipo dispone de un elemento de calefacción integrado para el calentamiento opcional del depósito de agua limpia. De este modo, el agua limpia puede mantenerse a un nivel de temperatura estable para obtener unos resultados de limpieza excelentes.