Eliminación de manchas

Los detergentes FloorPro de Kärcher consiguen un elevado grado de eficacia y le permiten alcanzar el máximo rendimiento de limpieza con menor potencia y en menor tiempo. En el sistema de limpieza de Kärcher, los distintos equipos, accesorios y detergentes están perfectamente adaptados entre sí. De este modo, podrá realizar su trabajo de un modo más fácil, rápido y cómodo.Al mismo tiempo, se beneficiará de la mejor protección de los equipos de limpieza y de las superficies a limpiar.