Barredora municipal MC 250 EURO 6
Todo lo mejor a bordo: nuestra barredora-aspiradora MC 250 es respetuosa con el medio ambiente y destaca por su potencia de barrido superior, así como por la gran comodidad de uso y conducción en todos los ámbitos urbanos.
La técnica municipal tiene la más alta prioridad en Kärcher. Por eso hemos invertido todos nuestros conocimientos y nuestra amplia experiencia en el desarrollo de la barredora-aspiradora MC 250. El resultado es la MC 250, un equipo con un diseño atractivo y un rendimiento de limpieza sin igual con bajas revoluciones por minuto, unos generosos 2,5 m³ de capacidad del depósito, una gran velocidad de transporte de 60 km/h y una comodidad de conducción máxima gracias a la suspensión independiente de las ruedas y la amortiguación hidroneumática. La amplia cabina, que también se puede climatizar opcionalmente, está provista de asientos que protegen la espalda y un concepto de manejo ergonómico con display multifunción de fácil uso en el volante. Todo ello ofrece un ambiente de trabajo agradable y una gran usabilidad. Además, nuestra MC 250 dispone de dirección en las cuatro ruedas para una mayor capacidad de maniobra y un eficiente sistema de circulación de agua con un depósito de agua sucia separado. El equipo es apropiado para ciudades y municipios de cualquier tamaño, su mantenimiento es sencillo y destaca además por sus bajas emisiones de gases y partículas.
Características y ventajas
Amplia cabina confort de 2 plazas con una visión óptima del terreno de trabajoCon asientos confort deluxe que protegen la espalda para evitar el cansancio durante el trabajo. Ascenso y descenso por ambos lados con grandes ventanillas correderas en las puertas. Tecla Eco para iniciar el servicio de barrido.
Chasis de seguridad con el máximo confortTiempo de transporte breve gracias a la velocidad máxima de 60 km/h. Amortiguación hidroneumática para una gran comodidad de marcha. Cómoda dirección en las cuatro ruedas para una máxima capacidad de maniobra.
El depósito de suciedad más grande de su gamaDepósito de suciedad de acero inoxidable optimizado para electricidad con un volumen de más de 2 m³. Permite largos periodos de trabajo. Sistema de reciclado de agua de serie con depósito de agua separado
Diseño de fácil mantenimiento
- Todos los componentes relevantes para la limpieza y el mantenimiento son rápidamente accesibles.
- Con accesos laterales para mantenimiento y depósito de agua limpia girable.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Tracción a dos ruedas
|Fabricante del motor
|VM
|Potencia del motor (kW)
|75
|Cilindrada (cm³)
|2970
|Cilindro
|4
|Depósitlo de combustible Volumen (l)
|70
|Normativa de gases de escape
|Euro 6e
|Velocidad de marcha (km/h)
|60
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|2625
|Ancho útil con 3 cepillos laterales (mm)
|2710
|Depósito de suciedad (l)
|2500
|Depósito de agua ( /l)
|120 / 400
|Depósito de agua limpia (l)
|200
|Depósito de agua limpia (opcional) ( )
|390
|Distancia entre ejes (mm)
|1980
|Peso total permitido (kg)
|6000
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Equipamiento
- Filtro de partículas
- Asiento de confort
- Calefacción y climatizador
- Calefacción
- Equipo de radio
- Luz de advertencia omnidireccional
- Para el uso durante todo el año
Campos de aplicación
- Para la limpieza de calles y limpieza en húmedo, servicio quitanieves ligero y tareas de transporte