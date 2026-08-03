Gracias a la práctica separación de la solución de limpieza y el agua sucia, el cubo móvil con doble cámara de Kärcher permite obtener los mejores resultados de limpieza de suelos en objetos de tamaño medio y grande. Gracias a la doble empuñadura y las ruedas de 80 mm, resulta especialmente fácil de maniobrar y transportar. El escurridor posterior profesional y la palanca del carrito con dos cubos tienen una posición ergonómica óptima para trabajar sin cargar la espalda, al igual que los recipientes de descarga para vaciar sin tener que levantar el cubo. Las superficies lisas del carrito con dos cubos, de polipropileno reciclable, de larga vida útil y con resistencia natural a la oxidación, son especialmente fáciles de mantener limpias.