Standard Kit Balde Doble Uni Escurridor 3 in 1 30 L
Carrito con dos cubos de 30 litros, escurridor posterior que protege la espalda, soporte para mango y doble desagüe. Para los mejores resultados de limpieza gracias a la separación de la solución de limpieza y el agua sucia.
Gracias a la práctica separación de la solución de limpieza y el agua sucia, el cubo móvil con doble cámara de Kärcher permite obtener los mejores resultados de limpieza de suelos en objetos de tamaño medio y grande. Gracias a la doble empuñadura y las ruedas de 80 mm, resulta especialmente fácil de maniobrar y transportar. El escurridor posterior profesional y la palanca del carrito con dos cubos tienen una posición ergonómica óptima para trabajar sin cargar la espalda, al igual que los recipientes de descarga para vaciar sin tener que levantar el cubo. Las superficies lisas del carrito con dos cubos, de polipropileno reciclable, de larga vida útil y con resistencia natural a la oxidación, son especialmente fáciles de mantener limpias.
Características y ventajas
Construcción respetuosa con el medio ambiente
- Versión de polipropileno respetuosa con el medio ambiente, de larga vida útil y reciclable
Diseño ergonómico
- Recipientes de descarga para un vaciado ergonómico sin levantar el cubo
Manipulación higiénica
- Vaciado fácil y ergonómico del agua de sucia gracias al recipiente de descarga trasero
- Resultados de limpieza inmejorables gracias a la separación de la solución de limpieza y el agua sucia
Escurridor posterior que protege la espalda
- Colocación óptima y cómoda para la espalda de la prensa y la palanca de la prensa
Cuidado sencillo
- Superficies lisas sin abultamientos para una limpieza sencilla e higiénica
Doble empuñadura ergonómica
- Doble empuñadura ergonómica para un transporte sencillo
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|5,1
|Peso del embalaje (kg)
|6,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|580 x 380 x 910
|Dimensiones, embalado (mm)
|580 x 380 x 910
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo