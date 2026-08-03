Trolley Classic I
El carrito Classic I, rentable y fácil de maniobrar, es ideal para la limpieza de mantenimiento rápida.
El rentable carrito básico Classic I es muy resistente gracias al bastidor de acero pintado y por tanto es idóneo para la limpieza de mantenimiento en la dura rutina diaria. Cuatro ruedas giratorias garantizan un manejo sencillo.
Características y ventajas
Alta calidad
- Materiales de alta calidad y diseño especialmente robusto y ligero.
Excelente ergonomía
- Manejo sencillo y cuidadoso con la espalda en posición erguida.
Fácil maniobrabilidad
- Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|CLASSIC
|Material
|Acero, recubierto de plástico / PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|10,5
|Peso del embalaje (kg)
|12
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Dimensiones, embalado (mm)
|910 x 545 x 1070