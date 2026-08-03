Trolley Classic II

Carrito Classic II para la limpieza de mantenimiento rápida. Carrito de limpieza con módulo de eliminación de residuos, cómodo escurridor posterior y dos cubos de 15 litros y 6 litros con identificación por color.

Trabajo sin esfuerzo con el carrito Classic II. Equipado con un robusto y ergonómico escurridor, el rentable carrito de limpieza es idóneo para la limpieza de mantenimiento diaria. Incluye dos cubos de 6 y 15 litros con identificación por color y un amplio módulo de eliminación de residuos para desechar la basura acumulada. Cuatro ruedas giratorias garantizan un manejo sencillo, el bastidor de acero pintado asegura una larga vida útil.

Características y ventajas
Alta calidad
  • Materiales de alta calidad y diseño especialmente robusto y ligero.
Excelente ergonomía
  • Eficiente mecanismo de escurrido para proteger la espalda.
Fácil maniobrabilidad
  • Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Especificaciones

Características técnicas

Programa CLASSIC
Material Acero, recubierto de plástico / PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 14,1
Peso del embalaje (kg) 16,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1070 x 660 x 1120
Dimensiones, embalado (mm) 1070 x 660 x 1120
Accesorios