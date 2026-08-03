Trolley Classic VI

Carro con 2 departamentos: soporte de bolsa 120 l plegable y fregado con prensa con 2 cubos.

Carro multiuso en polipropileno modular y con accesorios para responder a todas las necesidades de limpieza. Ideal para limpiar entornos medianos y grandes que necesitan aclarar el recambio.

Características y ventajas
Modular: los componentes y accesorios permiten adaptar el carro del sistema a cualquier requisito, modificarlo fácilmente y repararlo en cualquier momento
Versión de polipropileno respetuosa con el medio ambiente, de larga vida útil y reciclable
Especificaciones

Características técnicas

Material PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 15,5
Peso del embalaje (kg) 17,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 920 x 650 x 1100
Dimensiones, embalado (mm) 920 x 650 x 1100
Accesorios