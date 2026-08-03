Trolley Classic VI
Carro con 2 departamentos: soporte de bolsa 120 l plegable y fregado con prensa con 2 cubos.
Carro multiuso en polipropileno modular y con accesorios para responder a todas las necesidades de limpieza. Ideal para limpiar entornos medianos y grandes que necesitan aclarar el recambio.
Características y ventajas
Modular: los componentes y accesorios permiten adaptar el carro del sistema a cualquier requisito, modificarlo fácilmente y repararlo en cualquier momento
Versión de polipropileno respetuosa con el medio ambiente, de larga vida útil y reciclable
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|15,5
|Peso del embalaje (kg)
|17,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|920 x 650 x 1100
|Dimensiones, embalado (mm)
|920 x 650 x 1100