Trolley Premium I

Carro con 3 departamentos: soporte de bolsa 120 l plegable, almacenamiento cerrado con cajón y fregado con prensa y 2 cubos.

Carro multiuso en polipropileno modular y con accesorios para responder a todas las necesidades de limpieza. Ideal para limpiar entornos medianos y grandes donde se necesita aclarar el recambio y con problemas de espacio, gracias al soporte de bolsa plegable.

Características y ventajas
Modular: los componentes y accesorios permiten adaptar el carro del sistema a cualquier requisito, modificarlo fácilmente y repararlo en cualquier momento
Versión de polipropileno respetuosa con el medio ambiente, de larga vida útil y reciclable
Especificaciones

Características técnicas

Material PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 26,1
Peso del embalaje (kg) 29,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1340 x 650 x 1100
Dimensiones, embalado (mm) 1340 x 650 x 1100

Equipamiento

  • Carro cerrado con puertas
Accesorios