Trolley Premium III

Carro con 3 departamentos: soporte de bolsa 120 l, almacenamiento cerrado con cajón y fregado con pre-impregnación.

Carro multiuso en polipropileno modular y con accesorios para responder a todas las necesidades de limpieza. Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento en entornos con dos diferentes grados de riesgo.

Características y ventajas
Modular: los componentes y accesorios permiten adaptar el carro del sistema a cualquier requisito, modificarlo fácilmente y repararlo en cualquier momento
Versión de polipropileno respetuosa con el medio ambiente, de larga vida útil y reciclable
Especificaciones

Características técnicas

Material PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 26,2
Peso del embalaje (kg) 29,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1200 x 580 x 1150
Dimensiones, embalado (mm) 1200 x 580 x 1150

Equipamiento

  • Carro cerrado con puertas
Accesorios