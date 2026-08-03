Trolley Premium III
Carro con 3 departamentos: soporte de bolsa 120 l, almacenamiento cerrado con cajón y fregado con pre-impregnación.
Carro multiuso en polipropileno modular y con accesorios para responder a todas las necesidades de limpieza. Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento en entornos con dos diferentes grados de riesgo.
Características y ventajas
Modular: los componentes y accesorios permiten adaptar el carro del sistema a cualquier requisito, modificarlo fácilmente y repararlo en cualquier momento
Versión de polipropileno respetuosa con el medio ambiente, de larga vida útil y reciclable
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|26,2
|Peso del embalaje (kg)
|29,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1200 x 580 x 1150
|Dimensiones, embalado (mm)
|1200 x 580 x 1150
Equipamiento
- Carro cerrado con puertas