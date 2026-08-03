Raspador de vidrio 5 x 9,5 cm
Rascador de cristal metálico de Kärcher. Para limpiar todo tipo de superficies acristaladas. El rascador se suministra sin cuchilla, pero se pueden adquirir cuchillas de repuesto.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Material
|PP / Acero
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,1
|Peso del embalaje (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|95 x 50
|Dimensiones, embalado (mm)
|95 x 50 x 10
Campos de aplicación
- Ventanas
- Suelos - Limpieza en seco