Raspador de vidrio 5 x 9,5 cm

Rascador de cristal metálico de Kärcher. Para limpiar todo tipo de superficies acristaladas. El rascador se suministra sin cuchilla, pero se pueden adquirir cuchillas de repuesto.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Material PP / Acero
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,1
Peso del embalaje (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an.) (mm) 95 x 50
Dimensiones, embalado (mm) 95 x 50 x 10
Campos de aplicación
  • Ventanas
  • Suelos - Limpieza en seco
Accesorios