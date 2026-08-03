Plumero flexible MultiLink de 60 cm
Soporte plumero flexible, plegable hasta 270°, con agujero sujeta paño y empuñadura sistema MultiLink con tapa desmontable.
Sistema de plumero plegable para desempolvar. Ideal para la limpieza de superficies redondeadas, irregulares o estrechas.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|Aluminio / PP / Goma
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,3
|Peso del embalaje (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|600 x 60
|Dimensiones, embalado (mm)
|600 x 60 x 20
Equipamiento
- Conexión MultiLink
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en seco