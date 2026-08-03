Plumero flexible MultiLink de 60 cm

Soporte plumero flexible, plegable hasta 270°, con agujero sujeta paño y empuñadura sistema MultiLink con tapa desmontable.

Sistema de plumero plegable para desempolvar. Ideal para la limpieza de superficies redondeadas, irregulares o estrechas.

Especificaciones

Características técnicas

Material Aluminio / PP / Goma
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,3
Peso del embalaje (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an.) (mm) 600 x 60
Dimensiones, embalado (mm) 600 x 60 x 20

Equipamiento

  • Conexión MultiLink
Plumero flexible MultiLink de 60 cm
Campos de aplicación
  • Superficies - limpieza en seco
Accesorios