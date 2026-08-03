El paño de microfibras Premium MF Paño EU Ecolabel de Kärcher aúna sostenibilidad y un alto rendimiento de limpieza, y está certificado con la etiqueta ecológica de la UE. Esta etiqueta garantiza una fabricación respetuosa con el medioambiente, con emisiones controladas y un uso reducido de sustancias nocivas. Además, también garantiza el cumplimiento de condiciones laborales justas. El paño ha sido desarrollado especialmente para la limpieza manual de superficies en aplicaciones profesionales. Es resistente, tiene una larga vida útil y es apropiado para diferentes tipos de suciedad y superficies. Incluso después de numerosos ciclos de lavado, conserva su forma y color, lo que aumenta su vida útil y reduce los costes.