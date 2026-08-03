Potente, rentable y de fácil empleo: nuestro soplador de hojas a batería LB 930/36 Bp convence plenamente. Elimina velozmente hojas, restos de basura y otros tipos de suciedad, especialmente también en puntos de difícil acceso. Es tan silencioso que puede emplearse también sin problemas en áreas sensibles a los ruidos como zonas residenciales o cerca de colegios, hospitales o incluso durante la noche. Además, no emite ningún tipo de contaminantes ni otras sustancias nocivas para el medioambiente, presenta un manejo muy cómodo y destaca por sus mínimos costes de funcionamiento y mantenimiento.