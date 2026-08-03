Soplador de hojas LB 930/36 Bp

La eliminación de hojas y otro tipo de suciedad de manera rápida, en profundidad y sobre todo silenciosa es la principal función de nuestro soplador de hojas a batería LB 930/36 Bp. Con un funcionamiento completamente exento de emisiones.

Potente, rentable y de fácil empleo: nuestro soplador de hojas a batería LB 930/36 Bp convence plenamente. Elimina velozmente hojas, restos de basura y otros tipos de suciedad, especialmente también en puntos de difícil acceso. Es tan silencioso que puede emplearse también sin problemas en áreas sensibles a los ruidos como zonas residenciales o cerca de colegios, hospitales o incluso durante la noche. Además, no emite ningún tipo de contaminantes ni otras sustancias nocivas para el medioambiente, presenta un manejo muy cómodo y destaca por sus mínimos costes de funcionamiento y mantenimiento.

Características y ventajas
Soplador de hojas LB 930/36 Bp: Rascador de metal
Rascador de metal
Eliminación de restos y suciedad pegajosos. Protege el extremo del tubo de soplado contra el deterioro.
Soplador de hojas LB 930/36 Bp: Boquilla de alta velocidad
Boquilla de alta velocidad
Concentra la capacidad de soplado en un ámbito reducido. Desprende sin dificultades incluso hojas y suciedad húmedas.
Soplador de hojas LB 930/36 Bp: Número de revoluciones regulable de forma gradual y botón turbo
Número de revoluciones regulable de forma gradual y botón turbo
Adaptación óptima de la velocidad de soplado y aumento de potencia en caso necesario. Máximo control para la eliminación de hojas y suciedad resistentes.
Cómoda correa para el hombro
  • Permite una posición de trabajo cómoda para un trabajo sin fatiga.
  • Diseño equilibrado.
Hasta un 50 % más silenciosa que los equipos de gasolina
  • Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos.
  • Mínimo impacto sobre el ser humano y el medioambiente.
Motor sin escobillas
  • Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
  • Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
  • Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
  • Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
  • Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
  • Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
  • Protege la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
  • Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 36 V
Caudal de aire (m³/h) 930
Velocidad de aire (m/s) máx. 60
Potencia de soplado (N) 14
Tensión (V) 36
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 40 (6,0 Ah) / máx. 50 (7,5 Ah)
Peso sin accesorios (kg) 3
Peso (con embalaje) (kg) 5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 916 x 177 x 325

Incluido en el equipamiento de serie

  • Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
  • Boquilla estándar con rascador de metal
  • Boquilla de alta velocidad
  • Correa para el hombro
Soplador de hojas LB 930/36 Bp
Soplador de hojas LB 930/36 Bp
Soplador de hojas LB 930/36 Bp
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de superficies pequeñas y medianas y para la eliminación de suciedad ligera
  • Para la eliminación de suciedad en puntos de difícil acceso
  • Para la eliminación de hojas, residuos verdes, suciedad y basura
  • Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y también para trabajos nocturnos
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.