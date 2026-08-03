Soplador de hojas LB 930/36 Bp
La eliminación de hojas y otro tipo de suciedad de manera rápida, en profundidad y sobre todo silenciosa es la principal función de nuestro soplador de hojas a batería LB 930/36 Bp. Con un funcionamiento completamente exento de emisiones.
Potente, rentable y de fácil empleo: nuestro soplador de hojas a batería LB 930/36 Bp convence plenamente. Elimina velozmente hojas, restos de basura y otros tipos de suciedad, especialmente también en puntos de difícil acceso. Es tan silencioso que puede emplearse también sin problemas en áreas sensibles a los ruidos como zonas residenciales o cerca de colegios, hospitales o incluso durante la noche. Además, no emite ningún tipo de contaminantes ni otras sustancias nocivas para el medioambiente, presenta un manejo muy cómodo y destaca por sus mínimos costes de funcionamiento y mantenimiento.
Características y ventajas
Rascador de metalEliminación de restos y suciedad pegajosos. Protege el extremo del tubo de soplado contra el deterioro.
Boquilla de alta velocidadConcentra la capacidad de soplado en un ámbito reducido. Desprende sin dificultades incluso hojas y suciedad húmedas.
Número de revoluciones regulable de forma gradual y botón turboAdaptación óptima de la velocidad de soplado y aumento de potencia en caso necesario. Máximo control para la eliminación de hojas y suciedad resistentes.
Cómoda correa para el hombro
- Permite una posición de trabajo cómoda para un trabajo sin fatiga.
- Diseño equilibrado.
Hasta un 50 % más silenciosa que los equipos de gasolina
- Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos.
- Mínimo impacto sobre el ser humano y el medioambiente.
Motor sin escobillas
- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
- Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
- Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Caudal de aire (m³/h)
|930
|Velocidad de aire (m/s)
|máx. 60
|Potencia de soplado (N)
|14
|Tensión (V)
|36
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 40 (6,0 Ah) / máx. 50 (7,5 Ah)
|Peso sin accesorios (kg)
|3
|Peso (con embalaje) (kg)
|5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|916 x 177 x 325
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Boquilla estándar con rascador de metal
- Boquilla de alta velocidad
- Correa para el hombro
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de superficies pequeñas y medianas y para la eliminación de suciedad ligera
- Para la eliminación de suciedad en puntos de difícil acceso
- Para la eliminación de hojas, residuos verdes, suciedad y basura
- Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y también para trabajos nocturnos