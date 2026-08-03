Hidrolimpiadora HDS 5/13 U

La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 5/13 U es un equipo de limpieza ergonómico y económico que convence por su presión de trabajo de 130 bar. El nuevo diseño vertical permite una movilidad y ergonomía excelentes.

La limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 5/13 U es un equipo de limpieza básico dentro de la gama de limpiadoras de alta presión con agua caliente que convence por su diseño vertical innovador y bien pensado. Este diseño permite que el peso sea reducido y las dimensiones muy compactas. El equipo se puede transportar muy fácilmente en un coche familiar y tiene una gran movilidad en suelos irregulares (gracias a las grandes ruedas y al asa de empuje). Un rendimiento de limpieza altamente eficaz garantizado por la combinación de tecnología de boquillas patentada, turboventilador y un mayor rendimiento de la bomba. El trabajo es más cómodo, gracias a la pistola de alta presión EASY!Force. Esta pistola utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje resulta cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Un manejo sencillo y las opciones de almacenaje para la manguera y la lanza pulverizadora complementan el amplio equipamiento del equipo.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HDS 5/13 U: Innovador diseño vertical
Innovador diseño vertical
Transporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Hidrolimpiadora HDS 5/13 U: Filtro fino para agua
Filtro fino para agua
Protección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Hidrolimpiadora HDS 5/13 U: Diseño compacto
Diseño compacto
Almacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Posibilidades de almacenaje seguras para accesorios
  • Almacenamiento cómodo y seguro de la manguera de alta presión.
  • Garantiza un trabajo ergonómico.
  • Tiempos de ajuste reducidos.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
  • Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500
Presión de trabajo (bar/MPa) 125 / 12,5
Temperatura (°C) máx. 80
Potencia de conexión (kW) 2,6
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 3,1
Depósito de combustible (l) 6,5
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 69
Peso (con embalaje) (kg) 77,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 618 x 618 x 994

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Lanza pulverizadora: 840 mm

Equipamiento

  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HDS 5/13 U
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Hidrolimpiadora HDS 5/13 U
Hidrolimpiadora HDS 5/13 U
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
Accesorios
Detergentes