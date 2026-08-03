Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 5/13 UX es un equipo económico y con un innovador diseño vertical que convence, gracias a la presión de trabajo de 130 bar y al enrollador de mangueras integrado, con manguera de 15 m.
HDS 5/13 UX: el equipo básico de la gama de limpiadoras de alta presión con agua caliente que convence por su diseño vertical innovador y bien concebido. Este diseño permite que el peso sea reducido y las dimensiones muy compactas. De este modo, el equipo se puede transportar fácilmente en un coche familiar y permite una gran movilidad en suelos irregulares (gracias a las grandes ruedas y al asa de empuje). Se garantiza así un rendimiento de limpieza altamente eficaz, gracias a la combinación de tecnología de boquillas patentada, turboventilador, mayor rendimiento de la bomba y potente boquilla turbo. Esta limpiadora de alta presión permite un trabajo más cómodo, gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje resulta cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Un manejo fácil, las opciones de almacenaje para la manguera y la lanza pulverizadora, además del enrollador de mangueras con manguera de alta presión de 15 m complementan el amplio equipamiento del equipo.
Características y ventajas
Diseño compactoAlmacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Filtro fino para aguaProtección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Enrollador de mangueras integradoAlmacenamiento cómodo y seguro de la manguera de alta presión. Garantiza un trabajo ergonómico. Tiempos de ajuste reducidos.
Innovador diseño vertical
- Transporte sin fatiga en descansillos o escalones.
- Ruedas grandes para superficies móviles.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|2,6
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|3,1
|Depósito de combustible (l)
|6,5
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|73,9
|Peso (con embalaje) (kg)
|83,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|618 x 1163 x 994
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Lanza pulverizadora: 840 mm
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción