HDS 5/13 UX: el equipo básico de la gama de limpiadoras de alta presión con agua caliente que convence por su diseño vertical innovador y bien concebido. Este diseño permite que el peso sea reducido y las dimensiones muy compactas. De este modo, el equipo se puede transportar fácilmente en un coche familiar y permite una gran movilidad en suelos irregulares (gracias a las grandes ruedas y al asa de empuje). Se garantiza así un rendimiento de limpieza altamente eficaz, gracias a la combinación de tecnología de boquillas patentada, turboventilador, mayor rendimiento de la bomba y potente boquilla turbo. Esta limpiadora de alta presión permite un trabajo más cómodo, gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje resulta cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Un manejo fácil, las opciones de almacenaje para la manguera y la lanza pulverizadora, además del enrollador de mangueras con manguera de alta presión de 15 m complementan el amplio equipamiento del equipo.