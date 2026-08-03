Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX

La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 5/13 UX es un equipo económico y con un innovador diseño vertical que convence, gracias a la presión de trabajo de 130 bar y al enrollador de mangueras integrado, con manguera de 15 m.

HDS 5/13 UX: el equipo básico de la gama de limpiadoras de alta presión con agua caliente que convence por su diseño vertical innovador y bien concebido. Este diseño permite que el peso sea reducido y las dimensiones muy compactas. De este modo, el equipo se puede transportar fácilmente en un coche familiar y permite una gran movilidad en suelos irregulares (gracias a las grandes ruedas y al asa de empuje). Se garantiza así un rendimiento de limpieza altamente eficaz, gracias a la combinación de tecnología de boquillas patentada, turboventilador, mayor rendimiento de la bomba y potente boquilla turbo. Esta limpiadora de alta presión permite un trabajo más cómodo, gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje resulta cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Un manejo fácil, las opciones de almacenaje para la manguera y la lanza pulverizadora, además del enrollador de mangueras con manguera de alta presión de 15 m complementan el amplio equipamiento del equipo.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX: Diseño compacto
Diseño compacto
Almacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX: Filtro fino para agua
Filtro fino para agua
Protección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX: Enrollador de mangueras integrado
Enrollador de mangueras integrado
Almacenamiento cómodo y seguro de la manguera de alta presión. Garantiza un trabajo ergonómico. Tiempos de ajuste reducidos.
Innovador diseño vertical
  • Transporte sin fatiga en descansillos o escalones.
  • Ruedas grandes para superficies móviles.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
  • Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500
Presión de trabajo (bar/MPa) 125 / 12,5
Temperatura (°C) máx. 80
Potencia de conexión (kW) 2,6
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 3,1
Depósito de combustible (l) 6,5
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 73,9
Peso (con embalaje) (kg) 83,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 618 x 1163 x 994

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
  • Lanza pulverizadora: 840 mm

Equipamiento

  • Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
Accesorios
Detergentes