Limpiadora de alta presión de remolque HDS HDS 13/35 De Tr1 preconfigurado
La solución autónoma para la limpieza a alta presión con agua caliente en el ámbito municipal, en el sector de la construcción y en la industria: remolque HDS 13/35 móvil y preconfigurado con presión de trabajo de 350 bar.
Independiente de las fuentes de corriente y las conexiones de agua, nuestra limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 13/35 móvil con remolque presenta flexibilidad para el uso en prácticamente cualquier situación. Preconfigurada con enrolladores de mangueras de alta y baja presión, gracias a su presión de trabajo de 350 bar esta limpiadora es adecuada para las exigentes tareas de limpieza del sector de la construcción y del ámbito municipal e industrial. Este equipo fiable y eficiente es además muy fácil de manejar y destaca por su bajo mantenimiento.
Características y ventajas
La mayor eficienciaTecnología del quemador acreditada y altamente eficaz. Recuperación del calor usando el calor residual del motor. Un servicio respetuoso con el medio ambiente y unos gastos de servicio bajos gracias al modo eco!efficiency de Kärcher.
Manejo sencilloEl uso se realiza cómodamente mediante un selector central. Dos enrolladores de mangueras opcionales en el ámbito de uso permiten un montaje y desmontaje rápido. Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa a la lanza mediante un elemento de fijación.
Uso independienteGran depósito de agua de 500 l para trabajos de limpieza de hasta 30 minutos con todo el caudal de agua. Depósito de diésel de 100 l, ideal para aplicaciones largas. Los potentes motores diésel Yanmar permiten el uso autónomo sin fuentes de corriente externas.
Mantenimiento sencillo
- Una gran cubierta facilita al servicio técnico el acceso a los componentes técnicos.
- Software de servicio bien pensado para permitir un diagnóstico de fallos rápido para la asistencia técnica.
- Los componentes de calidad acreditados de Kärcher garantizan una larga vida útil.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Potencia del motor (kW/CV)
|19 / 26
|Caudal (l/h)
|650 - 1300
|Presión (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|9,3
|Peso (con accesorios) (kg)
|958,4
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: Industria
- Manguera de alta presión: 30 m
- Lanza pulverizadora: 700 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Ajuste de la presión por regulación de la velocidad de giro
Campos de aplicación
- Municipios (limpieza de lugares públicos, vías de comunicación y eliminación de chicles y grafitis)
- Obras (limpieza de máquinas de construcción, andamios, revestimientos y equipamiento)
- Limpieza en la industria (eliminación de pinturas, recubrimientos, limpieza de máquinas, piezas y equipamientos)