Independiente de las fuentes de corriente y las conexiones de agua, nuestra limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 13/35 móvil con remolque presenta flexibilidad para el uso en prácticamente cualquier situación. Preconfigurada con enrolladores de mangueras de alta y baja presión, gracias a su presión de trabajo de 350 bar esta limpiadora es adecuada para las exigentes tareas de limpieza del sector de la construcción y del ámbito municipal e industrial. Este equipo fiable y eficiente es además muy fácil de manejar y destaca por su bajo mantenimiento.