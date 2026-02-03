La HD 4/11 C Bp Battery es nuestra primera hidrolimpiadora a batería apta para aplicaciones profesionales. Puede trabajar vertical u horizontalmente y cuenta con una serie de equipamientos de alta calidad como una culata de latón, una descarga automática de presión y un sofisticado almacenamiento de accesorios. También incluye: la pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención, mientras que los acoplamientos rápidos EASY!Lock posibilitan un manejo cinco veces más rápido en comparación con las uniones roscadas convencionales sin perder robustez ni longevidad. Este equipo es ideal para conserjes y para aplicaciones en el ámbito del paisajismo e incluso de los trabajos municipales y funciona con 2 potentes baterías de iones de litio de 36 voltios, que no están incluidas en el equipo de serie. Las baterías de nuestra plataforma de baterías de 36 V son compatibles con otros equipos de la misma gama y garantizan un excelente rendimiento de limpieza y largos tiempos de funcionamiento. En caso de suciedad poco incrustada, se recomienda usar el modo eco!efficiency para ampliar el tiempo de funcionamiento de la batería hasta 34 minutos.