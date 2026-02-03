Limpiadora de moquetas BRC 40/22 C
Limpiadora compacta de alfombras automática BRC 40/22 C para la extracción mediante pulverización económica y rápida o la limpieza de mantenimiento de superficies de alfombra entre 250 y 1000 m².
Con la limpiadora de alfombras automática BRC 40/22 C, usted trabaja hasta un 30 % más rápido y se garantiza una limpieza en toda la profundidad de la fibra en comparación con los equipos tradicionales de extracción mediante pulverización. Esto es posible gracias a la sencilla maniobrabilidad y al principio de trabajar siempre hacia delante, de modo que se evitan desplazamientos en vacío innecesarios. Un cajón de barrido integrado recoge las partículas sueltas como pelos o fibras sueltas de la alfombra de forma fiable. El equipo es ideal para la limpieza en profundidad de alfombras en superficies pequeñas y medianas de hasta 1000 m² y se puede utilizar de forma flexible para la extracción mediante pulverización o para la limpieza en profundidad de alfombras. Al utilizar el limpiador RM 768 de iCapsol que recomendamos para la limpieza de mantenimiento se reduce el tiempo de secado de la alfombra aprox. media hora y, por eso, es el método de limpieza ideal en alfombras muy transitadas. Además, el cabezal de limpieza regulable mediante volante con cepillos de limpieza de alfombra simplifica y acelera enormemente la limpieza de superficies muy ocupadas.
Características y ventajas
Cabezal de limpieza regulable 200°Un cepillo cilíndrico para alfombras sirve de ayuda en la limpieza a fondo. Una maniobrabilidad extremadamente sencilla incluso en superficies superpuestas.
Para la limpieza de mantenimiento y en profundidad de alfombrasSe puede utilizar tanto para la limpieza en profundidad de alfombras como para la limpieza intermedia de alfombras. La limpieza en profundidad de alfombras con rodillos de limpieza contribuye a la limpieza de las fibras de las alfombras.
Boquilla manual opcionalPara la limpieza de rincones o para la extracción mediante pulverización de sillas y tapicerías.
Cajón de barrido integrado
- Recoge de manera fiable las fibras sueltas de alfombras, pelos y otras partículas sueltas.
- Reduce los bloqueos de la tobera, de modo que se reducen los gastos de servicio.
Dirección de trabajo exclusivamente hacia delante
- Se evitan pasadas innecesarias.
- Un rendimiento de superficie hasta un 30 % superior al de los equipos de extracción mediante pulverización convencionales.
Especificaciones
Características técnicas
|Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Caudal de aire (l/s)
|47
|Vacío (mbar/kPa)
|290 / 29
|Presión de pulverización en limpieza de mantenimiento (bar)
|3,5
|Presión de pulverización en limpieza profunda (bar)
|7
|Volumen pulverizado en limpieza de mantenimiento (l/min)
|0,38
|Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min)
|2,5
|Ancho útil al aspirar. (cm)
|48
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|22 / 19
|Potencia de la turbina (W)
|1200
|Potencia del motor de cepillos (W)
|400
|Peso sin accesorios (kg)
|44,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|50,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|889 x 470 x 1118
Incluido en el equipamiento de serie
- Cantidad de rodillos: 1 Unidad(es)
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Dirección de trabajo: hacia adelante
- Servicio de iCapsol