Sencillo sistema, potencia impresionante: el cabezal de lavado Power PW 30/1 para la lava-aspiradora Puzzi 10/2 convence en todos los aspectos. Colocado rápidamente en lugar de la boquilla para suelos, consigue eficazmente resultados de limpieza mejores y más rápidos. En tan solo un paso de trabajo se rocía la solución de limpieza sobre la alfombra, se cepilla con un cepillo cilíndrico rotativo y, por último, se aspira toda el agua sucia. Esto aumenta de forma notable, por un lado, el rendimiento de limpieza, pero también especialmente el rendimiento en superficie de la Puzzi 10/2 hasta un 35 por ciento.