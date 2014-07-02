Lava-aspiradora PW 30/1 cabezal de lavado Power para Puzzi 10/2
Cabezal de lavado Power PW 30/1 para nuestra lava-aspiradora Puzzi 10/2. El cepillo cilíndrico rotativo intensifica la limpieza y aumenta el rendimiento en superficie hasta un 35 por ciento.
Sencillo sistema, potencia impresionante: el cabezal de lavado Power PW 30/1 para la lava-aspiradora Puzzi 10/2 convence en todos los aspectos. Colocado rápidamente en lugar de la boquilla para suelos, consigue eficazmente resultados de limpieza mejores y más rápidos. En tan solo un paso de trabajo se rocía la solución de limpieza sobre la alfombra, se cepilla con un cepillo cilíndrico rotativo y, por último, se aspira toda el agua sucia. Esto aumenta de forma notable, por un lado, el rendimiento de limpieza, pero también especialmente el rendimiento en superficie de la Puzzi 10/2 hasta un 35 por ciento.
Características y ventajas
Cepillos giratoriosPara intensificar el proceso de limpieza y enderezar las fibras de la alfombra.
Mayor rendimiento de superficieAumento del rendimiento en superficie hasta un 35 por ciento.
Mirilla transparenteMirilla en el cabezal de lavado para controlar continuamente el rendimiento de aspiración.
Manejo sencillo
- Colocación sencilla y rápida en lugar de la boquilla para suelos.
- La rotación del cepillo cilíndrico facilitar el trabajo con la PW 30/1.
- Arranque sencillo mediante interruptor basculante.
Especificaciones
Características técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|40 - 55
|Potencia del motor de cepillos (W)
|60
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Longitud del cable (m)
|4
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|5,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|350 x 260 x 835
Videos
Campos de aplicación
- Alfombras y moquetas